رحلة صعود البنزين والسولار، كيف تغيرت الأسعار في 11 عامًا؟

تشهد مصر منذ عام 2014 تغيرات جذرية في أسعار الوقود، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بشكل تدريجي.

هذه الخطة تتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، وفي مقدمتها رفع الدعم عن المواد البترولية، وتحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

منذ قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات متتالية، تسببت في ارتفاع تكاليف النقل والطاقة على مستوى الأفراد والشركات على حد سواء.

ورغم التأثيرات السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الزيادة على المواطن البسيط، فإن الحكومة أكدت أن تلك الزيادات تعد جزءًا من استراتيجية أكبر لتقوية الاقتصاد المصري وضبط الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي بدأ تنفيذها بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ورفع تكاليف الواردات.

في هذا السياق، يعتبر رفع الدعم عن المواد البترولية جزءًا من برنامج شامل للحد من عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

إحدى النتائج التي تترتب على هذا التحول هي زيادة تخصيص الموارد المالية للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهو ما يشكل محاولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المدى الطويل.

وترصد" فيتو" رحلة صعود أسعار الوقود في مصر من عام 2014 إلى الآن في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة منذ سنوات.



رحلة صعود البنزين في 11 عاما

شهدت أسعار البنزين تطورات كبيرة في الأعوام السابقة بداية عام 2014 إلى نهاية عام 2025.

أسعار البنزين والسولار يونيو 2014



بنزين 80: 1.60 جنيه/ لتر

بنزين 92: 1.80 جنيه/ لتر

بنزين 95: 6.25 جنيه/ لتر

السولار: 1.60 جنيه/ لتر

أسعار البنزين والسولار نوفمبر 2016

بنزين 80: 2.35 جنيه/ لتر

بنزين 92: 3.50 جنيه/ لتر

السولار: 2.35 جنيه/ لتر

غاز السيارات: 1.60 جنيه/م³

أسعار البنزين والسولار يونيو 2017

بنزين 80: 3.65 جنيه/لتر

بنزين 92: 5.00 جنيه/لتر

السولار: 3.65 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار يونيو 2018



بنزين 80: 5.50 جنيه/لتر

بنزين 92: 6.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 7.50 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار يوليو 2019



بنزين 80: 6.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 8.00 جنيه/لتر

بنزين 95: 7.75 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار 2020



بنزين 80: 6.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 7.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 8.50 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار 2021



بنزين 80: 6.50 جنيه/لتر

بنزين 92: 7.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 8.75 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار يوليو 2022



بنزين 80: 8.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 9.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 10.75 جنيه/لتر



السولار: 7.25 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار نوفمبر 2023



بنزين 80: 10.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 11.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 12.50 جنيه/لتر

السولار: 8.25 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار مارس 2023



بنزين 80: 11.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 12.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 13.50 جنيه/لتر

السولار: 10.00 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار يوليو 2024

بنزين 80: 12.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 13.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 15.00 جنيه/لتر

السولار: 11.50 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار أكتوبر 2024



بنزين 80: 13.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار أبريل 2025

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر

السولار: 15.50 جنيه/لتر

أسعار البنزين والسولار أكتوبر 2025

الزيادة الأخيرة



بنزين 80: 17.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 19.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 21.00 جنيه/لتر

السولار: 17.50 جنيه/لتر

قيمة ما تتحمله خزينة الدولة في دعم المواد البترولية

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريح خاص لـ"فيتو" أن جميع دول العالم لا تقدم دعمًا كاملًا للوقود، مشيرًا إلى أن قرار رفع الدعم عن المواد البترولية كان خطوة تأخرت كثيرًا. وأوضح المصدر أن تحويل الدعم إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، ويعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق استدامة مالية وتقليل العبء على الموازنة العامة.

وأضاف المصدر أن دعم الوقود الذي تقدمه الحكومة حاليًا، والبالغ نحو 150 مليار جنيه سنويًا، يشكل عبئًا ضخمًا على الموازنة، وهو ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيضه. وأكد أن تقليص هذا الدعم من خلال رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيوفر وفورات مالية كبيرة يمكن توجيهها لخدمة مشروعات أخرى ذات أهمية اقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح اليوم، من شأنها توفير نحو 28 مليار جنيه من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2025-2026. وأوضح أن هذه الوفورات المالية ستكون موجهة بشكل رئيسي نحو دعم المشروعات القومية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وأكد المصدر أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الحيوية والحد من العجز المالي، وذلك بما يتناسب مع أولويات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

