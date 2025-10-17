السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رحلة صعود البنزين والسولار، كيف تغيرت الأسعار في 11 عامًا؟

أسعار البنزين، فيتو
أسعار البنزين، فيتو

تشهد مصر منذ عام 2014 تغيرات جذرية في أسعار الوقود، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بشكل تدريجي.

هذه الخطة تتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، وفي مقدمتها رفع الدعم عن المواد البترولية، وتحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

منذ قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات متتالية، تسببت في ارتفاع تكاليف النقل والطاقة على مستوى الأفراد والشركات على حد سواء. 

ورغم التأثيرات السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الزيادة على المواطن البسيط، فإن الحكومة أكدت أن تلك الزيادات تعد جزءًا من استراتيجية أكبر لتقوية الاقتصاد المصري وضبط الموازنة العامة للدولة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي بدأ تنفيذها بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ورفع تكاليف الواردات. 

في هذا السياق، يعتبر رفع الدعم عن المواد البترولية جزءًا من برنامج شامل للحد من عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

إحدى النتائج التي تترتب على هذا التحول هي زيادة تخصيص الموارد المالية للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهو ما يشكل محاولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المدى الطويل.

وترصد" فيتو" رحلة صعود أسعار الوقود في مصر من عام 2014 إلى الآن  في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة منذ سنوات.

 


رحلة صعود البنزين في 11 عاما

 

شهدت أسعار البنزين تطورات كبيرة في الأعوام السابقة بداية عام 2014 إلى نهاية عام 2025.

 

أسعار البنزين والسولار يونيو 2014


بنزين 80: 1.60 جنيه/ لتر

بنزين 92: 1.80 جنيه/ لتر

بنزين 95: 6.25 جنيه/ لتر

السولار: 1.60 جنيه/ لتر

 

أسعار البنزين والسولار نوفمبر 2016

بنزين 80: 2.35 جنيه/ لتر

بنزين 92: 3.50 جنيه/ لتر

السولار: 2.35 جنيه/ لتر

غاز السيارات: 1.60 جنيه/م³

 

أسعار البنزين والسولار يونيو 2017

 

بنزين 80: 3.65 جنيه/لتر

بنزين 92: 5.00 جنيه/لتر

السولار: 3.65 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار يونيو 2018
 

بنزين 80: 5.50 جنيه/لتر

بنزين 92: 6.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 7.50 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار يوليو 2019


بنزين 80: 6.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 8.00 جنيه/لتر

بنزين 95: 7.75 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار 2020


بنزين 80: 6.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 7.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 8.50 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار 2021


بنزين 80: 6.50 جنيه/لتر

بنزين 92: 7.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 8.75 جنيه/لتر

السولار: 6.75 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار يوليو 2022
 

 

بنزين 80: 8.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 9.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 10.75 جنيه/لتر


السولار: 7.25 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار نوفمبر 2023


بنزين 80: 10.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 11.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 12.50 جنيه/لتر

السولار: 8.25 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار مارس 2023


بنزين 80: 11.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 12.50 جنيه/لتر

بنزين 95: 13.50 جنيه/لتر

السولار: 10.00 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار يوليو 2024

 

بنزين 80: 12.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 13.75 جنيه/لتر

بنزين 95: 15.00 جنيه/لتر

السولار: 11.50 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار أكتوبر 2024
 

بنزين 80: 13.25 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار أبريل 2025

 

 

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر

السولار: 15.50 جنيه/لتر

 

أسعار البنزين والسولار أكتوبر 2025

 

الزيادة الأخيرة 


بنزين 80: 17.75 جنيه/لتر

بنزين 92: 19.25 جنيه/لتر

بنزين 95: 21.00 جنيه/لتر

السولار: 17.50 جنيه/لتر

 

قيمة ما تتحمله خزينة الدولة في دعم المواد البترولية 

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريح خاص لـ"فيتو" أن جميع دول العالم لا تقدم دعمًا كاملًا للوقود، مشيرًا إلى أن قرار رفع الدعم عن المواد البترولية كان خطوة تأخرت كثيرًا. وأوضح المصدر أن تحويل الدعم إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، ويعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق استدامة مالية وتقليل العبء على الموازنة العامة.

وأضاف المصدر أن دعم الوقود الذي تقدمه الحكومة حاليًا، والبالغ نحو 150 مليار جنيه سنويًا، يشكل عبئًا ضخمًا على الموازنة، وهو ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيضه. وأكد أن تقليص هذا الدعم من خلال رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيوفر وفورات مالية كبيرة يمكن توجيهها لخدمة مشروعات أخرى ذات أهمية اقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح اليوم، من شأنها توفير نحو 28 مليار جنيه من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2025-2026. وأوضح أن هذه الوفورات المالية ستكون موجهة بشكل رئيسي نحو دعم المشروعات القومية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وأكد المصدر أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الحيوية والحد من العجز المالي، وذلك بما يتناسب مع أولويات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البنزين أسعار الوقود أسواق النفط العالمية البنزين والسولار التسعير التلقائي للمواد البترولية الموازنة العامة للدولة بنزين 80 بنزين 95 وزارة البترول نطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية