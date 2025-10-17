من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب إعلان ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، خاصة الأسطوانة المنزلية التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، لاسيما في المناطق الشعبية التي لم يصل إليها الغاز الطبيعي بعد.

ورغم اعتماد وزارة البترول على استيراد كميات من غاز الطهي لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أن كثيرين وصفوا الزيادة الأخيرة في الأسعار بأنها "مبالغ فيها"، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار، وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وترصد" فيتو" رحلة صعود سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من عام 2012 إلى اليوم.

شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفاعًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، لتسجل زيادة تجاوزت أحد عشر ضعفًا منذ عام 2012 وحتى العام الجاري.

فقد كان سعر الأسطوانة لا يتجاوز 5 جنيهات في 2012، لترتفع تدريجيًا على مدار الأعوام التالية، وسط ظروف اقتصادية متقلبة وتغيرات في سوق الطاقة المحلي والعالمي.

واعتمدت الزيادة في الأسعار على مراحل متتالية، حيث ارتفع السعر في عام 2013 إلى 8 جنيهات، ثم واصل صعوده في 2016 ليصل إلى 15 جنيهًا، قبل أن يقفز في 2017 إلى 30 جنيهًا، ويواصل ارتفاعه في 2018 حتى بلغ 50 جنيهًا. وفي عام 2019 ارتفع السعر إلى 65 جنيهًا، ثم إلى 70 جنيهًا في 2021، ليصل إلى 75 جنيهًا في 2022.

وشهد عام 2024 قفزة كبيرة في الأسعار، حيث وصلت الأسطوانة إلى 150 جنيهًا، في واحدة من أكبر الزيادات المسجلة خلال العقد الأخير.

وفي أبريل 2025، ارتفع السعر مجددًا بمقدار 50 جنيهًا ليصل إلى 200 جنيه، قبل أن يسجل ارتفاعًا جديدًا في أكتوبر من العام نفسه ليبلغ 225 جنيهًا، وهو أعلى مستوى لسعر الأسطوانة منذ سنوات.

هذا الارتفاع المتتالي في أسعار أسطوانة البوتاجاز، التي يعتمد عليها الملايين من المواطنين في الطهي، خاصة في المناطق الشعبية والمنازل غير المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي، أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإيجاد حلول بديلة أو دعم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات.

