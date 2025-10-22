جامعة عين شمس: ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين المقبولين ببرامج الدراسات العليا

ترأست الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي 2025- 2026، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

واستهلت أماني أسامة كامل الجلسة بتقديم خالص التهنئة لـ123 أستاذًا من جامعة عين شمس لاختيارهم ضمن التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات في دورتها الخامسة عشرة، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس تميز الكفاءات العلمية بالجامعة وريادتها على مستوى الجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت تقريرًا حول وضع المجلات العلمية بالجامعة، موضحة أن جامعة عين شمس تصدر 50 مجلة علمية، منها 46 مجلة مدرجة ببنك المعرفة المصري، و6 مجلات مدرجة بقاعدة بيانات SCOPUS، فضلًا عن 22 مجلة مدرجة في قاعدة بيانات DOAJ، و16 مجلة مدرجين فى ال ARCI.



وأكدت أهمية متابعة النشر العلمي الدولي والمحلي لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق بين الكليات، ومواصلة تنفيذ خطة الجامعة في تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث.



وأوضحت أن المجلات العلمية الحالية المدرجة في SCOPUS تغطي بشكل رئيسي قطاعي الهندسة والزراعة، مع ضرورة التوسع لتشمل القطاع الصحي والقطاعات الاخري خلال الفترة المقبلة لتغطى كافة المجالات.

وأشارت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أن هناك خطة فى الفترة القادمة أكثر اهتمامًا بالمجلات العلمية، مع ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة إدراج المجلات العلمية الخاصة بالكليات ضمن قواعد البيانات الدولية.



وضرورة إعداد خطة متكاملة لتعظيم استفادة الكليات من المنصات والمجلات العلمية وبنك المعرفة المصري، على أن يتم دراسة احتياجات كل كلية لتحديد الأنسب من قواعد البيانات ودور النشر العلمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، ودعم النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما وجهت أماني أسامة كامل بتشكيل لجنة من وحدة بحوث تطوير استراتيجيات التعليم، لتتولى دراسة سبل تطوير العملية التعليمية بالجامعة بما يتواكب مع أحدث الاتجاهات العالمية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية.

كما تناول المجلس عروضًا ومناقشات من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث حول تطورات المنظومة البحثية والعلمية بكليات الجامعة.

حيث استهلت العروض الدكتورة مروة أبو الفتوح السيد خليفة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتقديم استعراض لخطط البحث العلمي وتوجهاته بالكلية، إلى جانب ملخص حول أوضاع الدراسات العليا، وأبرز أفضل الممارسات البحثية، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة، والاختراعات، والأنشطة والندوات العلمية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر كلية الهندسة.

كما استعرضت الدكتورة داليا أحمد يوسف، مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني، نيابةً عن الأستاذة الدكتورة منى عبد العال، التقرير الخاص بمركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم، الذي تناول جهود تطوير العملية التعليمية وتوسيع تطبيقات التعليم المدمج والرقمي.

وقدمت الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، التقرير الدوري حول موقف التحول الرقمي وميكنة القطاع (UMS)، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بموقع الجامعة الإلكتروني.

كما عرضت الدكتورة ميريام عياد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، التقرير الشهري لأنشطة المركز، الذي تناول أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بعمليات المراجعة والتأهيل للاعتماد الأكاديمي.

وقدمت الدكتورة شيرويت الاحمدي، عرضًا حول موقف إدارة الطلاب الوافدين والأساتذة الزائرين، تلاه تقرير من الدكتورة دينا لاشين، مدير إدارة الوافدين، التي أوضحت ارتفاع عدد الطلاب المسجلين عبر منصة "ادرس في مصر" حتى الآن، مقارنة بالعام السابق، مع تزايد أعداد الطلاب الوافدين المقبولين ببرامج الدراسات العليا من جنسيات مختلفة في كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد.

