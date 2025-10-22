الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

7 وجهات جديدة لمصر للطيران خلال العام الجاري

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن الشركة تستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بحلول العام المالي 2030/ 2031 للوصول إلى 97 طائرة لتحقيق فرص النمو المستهدفة من حيث زيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متن طائرات مصر للطيران. 

وأوضح خلال مؤتمر لمحرري قطاع الطيران بمطار سفنكس، أن إحصائيات التشغيل الحالية لشبكة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام المالي 2024/ 2025، بالتشغيل لعدد نقاط 82 نقطة دولية من مطار القاهرة، ولعدد 4 نقاط دولية من مطار إسكندرية الدولى ولعدد 6 نقاط داخلية.

بالنسبة الخطوط التي تم زيادتها في هذا العام على شبكة مصر للطيران للخطوط الجوية:* 
* زيورخ 
* براغ 
* مقديشيو -جيبوتي 
* ابيدجان 
* الطائف 
* تابوك 
* مصراتة
- أيضا مؤشرات الأداء طبقا للتشغيل (عدد الرحلات، المقاعد المعروضة، عدد الركاب، معامل الإمتلاء) لفترة (يوليو – يونيو) من العام المالى 2024/2025، كما هو موضح بالجدول التالي:

و أضاف أن احصائيات التشغيل المستقبلية لشبكة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام المالي 2025/ 2026، لتشغيل لعدد نقاط 85 نقطة دولية من مطار القاهرة، ولعدد 5 نقاط دولية من مطار الاسكندرية  ولعدد 6 نقاط داخلية. 
*وفيما يلى الخطوط المخطط زيادتها في هذا العام على شبكة مصر للطيران للخطوط الجوية:* 
* فينسيا 
* لوس انجلوس 
* شيكاغو 
* واعادة تشغيل خط اسكندرية – بني غازي 
- أيضا مؤشرات الأداء المتوقعة طبقا لهذا التشغيل لفترة (يوليو – يونيو) من العام المالى 2026/2025، كما يلى: 
▪ اجمالي عدد الرحلات المتوقع: 42,854  
* متوقع مجموع الركاب المنقولة:11,882,408 
▪ مجموع المقاعد المعروضة: 16,202,697

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول مصر للطيران الطيار احمد عادل خطوط مصر للطيران شبكة مصر للطيران شركة مصر للطيران طائرات مصر للطيران مصر للطيران للخطوط الجوية مصر للطيران للخطوط مصر للطيران مطار القاهرة مطار سفنكس

مواد متعلقة

مجلس جامعة عين شمس يوصي بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب

اسأل مريم، مرحلة جديدة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي بمطار القاهرة الدولي

الحفني: انضمام 28 طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران خلال 24 شهرًا

افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية الفلكي

استخدام الذكاء الاصطناعي على رأس مناقشات اجتماع الأعلى لشئون الدراسات العليا

وزير الطيران يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي

وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الفرنسي تطورات العمل بمشروع حرم الجامعة الفرنسية

ألسن عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الأول لقسم اللغة الإيطالية

الأكثر قراءة

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض مفاجئ في العنب وارتفاع البرتقال والتين

بعد 5 سنوات من القطيعة، أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا على الهواء (فيديو)

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل (فيديو)

انخفاض النترات المخصوص وارتفاع اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية