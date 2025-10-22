7 وجهات جديدة لمصر للطيران خلال العام الجاري

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن الشركة تستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بحلول العام المالي 2030/ 2031 للوصول إلى 97 طائرة لتحقيق فرص النمو المستهدفة من حيث زيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متن طائرات مصر للطيران.

وأوضح خلال مؤتمر لمحرري قطاع الطيران بمطار سفنكس، أن إحصائيات التشغيل الحالية لشبكة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام المالي 2024/ 2025، بالتشغيل لعدد نقاط 82 نقطة دولية من مطار القاهرة، ولعدد 4 نقاط دولية من مطار إسكندرية الدولى ولعدد 6 نقاط داخلية.

بالنسبة الخطوط التي تم زيادتها في هذا العام على شبكة مصر للطيران للخطوط الجوية:*

* زيورخ

* براغ

* مقديشيو -جيبوتي

* ابيدجان

* الطائف

* تابوك

* مصراتة

- أيضا مؤشرات الأداء طبقا للتشغيل (عدد الرحلات، المقاعد المعروضة، عدد الركاب، معامل الإمتلاء) لفترة (يوليو – يونيو) من العام المالى 2024/2025، كما هو موضح بالجدول التالي:

و أضاف أن احصائيات التشغيل المستقبلية لشبكة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام المالي 2025/ 2026، لتشغيل لعدد نقاط 85 نقطة دولية من مطار القاهرة، ولعدد 5 نقاط دولية من مطار الاسكندرية ولعدد 6 نقاط داخلية.

*وفيما يلى الخطوط المخطط زيادتها في هذا العام على شبكة مصر للطيران للخطوط الجوية:*

* فينسيا

* لوس انجلوس

* شيكاغو

* واعادة تشغيل خط اسكندرية – بني غازي

- أيضا مؤشرات الأداء المتوقعة طبقا لهذا التشغيل لفترة (يوليو – يونيو) من العام المالى 2026/2025، كما يلى:

▪ اجمالي عدد الرحلات المتوقع: 42,854

* متوقع مجموع الركاب المنقولة:11,882,408

▪ مجموع المقاعد المعروضة: 16,202,697

