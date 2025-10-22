موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة لمرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة ريال مدريد الليلة هي المباراة الأخيرة للريال قبل كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

تنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

تُذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في حين انتصر على كيرات بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن يوفنتوس لديه نقطتين فقط، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لمثلهم، كما تعادل في الثانية مع فياريال بنتيجة 2/2.

