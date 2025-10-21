تحرك رسمي من ريال مدريد لرفض إقامة مباراة برشلونة في ميامي

قدم نادي ريال مدريد وثيقة رسمية إلى مجلس الرياضة الإسباني، عبّر فيها عن استيائه من قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تحرك رسمي من ريال مدريد

وأكد النادي في بيانه أن نقل المباراة إلى خارج الأراضي الإسبانية يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على نزاهة المنافسة، خاصة وأن بعض الفرق ستحظى بفرص ترويجية وتجارية إضافية على حساب فرق أخرى.

وأوضح ريال مدريد أنه ينتظر توضيحات من الجهات المنظمة حول الأسس القانونية والرياضية التي تقوم عليها البطولة.

ويأتي إقامة مباراة برشلونة مع فياريال في ميامي بأمريكا بقرار من رابطة الليجا لأسباب ترويجية ولكن القرار لم يلق قبول الكثيرين.

