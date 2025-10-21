رونالدو الجديد، ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم منتخب المغرب للشباب

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني التحرك ضم المغربي عثمان معما، نجم منتخب أسود الأطلس للشباب ونادي واتفورد الإنجليزي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 سنة.

منتخب المغرب يحصد لقب مونديال الشباب

وتوج منتخب المغرب للشباب، ببطولة العالم تحت 20 عامًا، فجر الإثنين الماضي، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين دون رد، وصنع معما الهدف الثاني للمغرب.

عثمان معما يجذب أنظار ريال مدريد

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ما جذب أنظار إدارة ريال مدريد بفضل مستواه المميز خلال بطولة كأس العالم للشباب.

وأضاف التقرير، أن جوني كالفات، المسؤول عن اكتشاف المواهب في ريال مدريد، بدأ في التحرك لمتابعته عن قرب.

ولفت التقرير، إلى أنهم في إسبانيا يشبّهون معما بكريستيانو رونالدو في بداياته، حينما تألق مع سبورتنج لشبونة قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

مميزات عثمان معما أفضل لاعب في مونديال الشباب

ويمتاز اللاعب المغربي بالقوة والسرعة والمراوغة والجرأة في مواجهة الخصوم، وهي نفس السمات التي ميّزت رونالدو في انطلاقته.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد راقب اللاعب طوال البطولة وأُعجب بما قدمه، خاصة أنه لم يشارك بعد مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) منذ انتقاله من ناديه السابق مقابل 1.3 مليون يورو.

ورغم صعوبة التفاوض حاليًا، يعمل كالفات على إبقاء اللاعب تحت المراقبة.

