يوفنتوس وليفركوزن الأبرز، 14 فريقا لا يعرفون الفوز بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، فشل 14 فريقا في تحقيق الفوز في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري قبل انطلاق الجولة الثالثة.

والفرق هي: يوفنتوس الإيطالي، بودو- جليمت النرويجي، باير ليفركوزن الألماني، فياريال الإسباني، آيندهوفن الهولندي، كوبنهاجن الدنماركي، أوليمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي، سلافيا براج التشيكي، بافوس القبرصي، بنفيكا البرتغالي، أتلتيك بيلباو الإسباني، أياكس الهولندي، كيرات الكازاخستاني.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة

1- بايرن ميونخ 6 نقاط

2- ريال مدريد 6 نقاط

3- باريس سان جيرمان 6 نقاط

4- إنتر 6 نقاط

5- آرسنال 6 نقاط

6- كاراباج 6 نقاط

7- دورتموند 4 نقاط

8- مانشستر سيتي 4 نقاط

9- توتنهام 4 نقاط

10- أتلتيكو مدريد 3 نقاط

11- نيوكاسل 3 نقاط

12- مارسيليا 3 نقاط

13- كلوب بروج 3 نقاط

14- سبورتينج لشبونة 3 نقاط

15- فرانكفورت 3 نقاط

16- برشلونة 3 نقاط

17- ليفربول 3 نقاط

18- تشيلسي 3 نقاط

19- نابولي 3 نقاط

20- سانت جيلواز 3 نقاط

21- جلطة سراي 3 نقاط

22- أتالانتا 3 نقاط

23- يوفنتوس نقطتان

24- بودو- جليمت نقطتان

25- ليفركوزن نقطتان

26- فياريال نقطة واحدة

27- أيندهوفن نقطة واحدة

28- كوبنهاجن نقطة واحدة

29- أوليمبياكوس نقطة واحدة

30- موناكو نقطة واحدة

31- سلافيا براج نقطة واحدة

32- بافوس نقطة واحدة

33- بنفيكا بدون نقاط

34- أتلتيك بيلباو بدون نقاط

35- أياكس بدون نقاط

36- كيرات بدون نقاط

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

برشلونة ضد أولمبياكوس - 7:45 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

كيرات ضد بافوس الثلاثاء - 7:45 مساءً - ملعب ألماتي المركزي

نيوكاسل ضد بنفيكا - 10 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

بي إس في أيندهوفن ضد نابولي - 10 مساءً - ملعب باركفيليبس ستاديون

باير ليفركوزن ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - ملعب باي أرينا

سانت جيلواز ضد إنتر ميلان - 10 مساءً - ملعب جوزيف مارين

كوبنهاجن ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساءً - ملعب باركن

فياريال ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب لا سيراميكا

آرسنال ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساءً - ملعب الإمارات

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

أتلتيك بيلباو ضد كاراباج - 7:45 مساءً - ملعب سان ماميس

جالطة سراي ضد بودو جليمت - 7:45 مساءً - ملعب رامس بارك

تشيلسي ضد أياكس - 10 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

ريال مدريد - يوفنتوس - 10 مساءً - ملعب سانتياجو برنابيو

سبورتنج لشبونة ضد أولمبيك مارسيليا - 10 مساءً - ملعب جوزيه ألفالادي

موناكو ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب لويس الثاني

أتالانتا ضد سلافيا براج - 10 مساءً - ملعب بيرجامو

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول - 10 مساءً - ملعب دوتشه بانك بارك

بايرن ميونخ ضد كلوب بروج - 10 مساءً - ملعب أليانز أرينا

نظام دوري أبطال أوروبا

ويشهد الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا.

وفي مرحلة الدوري، تم توزيع الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من كل مستوى، وبدلًا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ومن دور الـ16 حتى نصف النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية بنظام مباراتي ذهاب وعودة، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى هذا الموسم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى.

وأقيمت الجولة الأولى والجولة الثانية من المسابقة، ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يومي 21 و22 من أكتوبر، ويشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 4 و5 و25 و26.

وتقام الجولة السادسة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 20 و21 يناير 2026، وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في يوم واحد يوم 28 يناير.

وتُلعب مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 17 و18 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 10 و11 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

بينما تُلعب مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 28 و29 أبريل، والإياب يومي 5 و6 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في "بودابست" بالمجر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة وفقا لبيان يويفا.

