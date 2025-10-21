الشباب والرياضة: مجلس الإسماعيلي ارتكب مخالفات جسيمة

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجنة الفحص في الإسماعيلي، والتي تواجدت في شهر يوليو الماضي، اكتشفت وجود مخالفات جسيمة.

مخالفات جسيمة في النادي الإسماعيلي

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" هناك لجنة فحص في الإسماعيلي اكتشفت وجود مخالفات جسيمة جدًا، ومن ضمن الأمور التي تؤثر على عمل مجلس الإدارة".

وتابع: "لا يمكن أن تقوم الوزارة بإحالة أي مجلس للنيابة العامة، بدون دليل أو مستندات وفي حالة حدوث ذلك تتعرض اللجنة للمحاسبة القانونية".

وشدد:" في حالة عدم إثبات التهم في مجلس الإسماعيلي سيعود، واللجنة التي ستدير النادي ستستمر لحين الفصل في تحقيقات النيابة العامة، أو حتى انقضاء مدة المجلس الحالي في 2027".

وأتم الشاذلي تصريحاته قائلا:" وزارة الشباب والرياضة تحاول أن تقدم كل الدعم للاتحادات في جميع الألعاب، والدكتور أشرف صبحي، تواصل مع عمر عصر، وهنأه بالبطولة لكن الواقعة في محل تحقيق على 3 مستويات من الوزارة واللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.