غلق 4 منشآت مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

شنَّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على عدد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

إصدار قرارات غلق لعدد من المنشآت

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني بالمخالفة للمادة ١و٢ من قانون ٥١ لسنة ٨١، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

جانب من الحملات، فيتو

تشكيل لجنة رقابية

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

قامت اللجنة بالمرور على ٢١ منشأة طبية خاصة تضم عيادة أسنان، عيادة باطنة، معمل تحاليل طبية، مركزين للتأهيل والإصابات ومركز علاج طبيعي وتخصصات أخرى.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



