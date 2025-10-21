حبس صاحب محل موبايلات اشترى هاتف طفل الإسماعيلية المقتول

قررت جهات التحقيق حبس صاحب محل موبايلات، قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، 4 أيام على على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تورطه في شراء هاتف الضحية المسروق والذى كان قد فُقِد قبل عدة أشهر من تنفيذ الجريمة.

مفاجأت جديدة في القضية

وكانت قد كشفت التحريات أن الطفل يوسف أيمن والمتهم بقتل زميله في المدرسة وتحويله إلى أشلاء، قد قام بسرقة هاتف المجني عليه قبل عدة أشهر من تنفيذه الجريمة، حيث قام ببيع هاتف الضحية في إحدى محلات الهواتف المحمولة بوسط المدينة.

كما جددت جهات التحقيق حبس المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، كما طلب محاميه من جهات التحقيق تحويل موكله للطب النفسي.

وكان قد قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: إن المتهم بقتل موكله دون عدد من العبارات المقتبسة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الخاصة بالقتلة المتسلسلين والتي تحض على العنف والكراهية وسفك الدماء.

عبارات كراهية على جدران الغرفة

وأوضح أن تلك العبارات اكتشفتها جهات التحقيق على جدران عرفه المتهم بقتل موكله الصغير خلال معاينتها لمسرح الجريمة.

وأضاف محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن النيابة استمعت لأقوال كل من أحمد محمد مصطفى، ومنى قاسم والدي موكله المجني عليه الذي لقي حتفه على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح غدرا بعد أن قام بقتله وتحويل جثمانه إلى أشلاء.

تضارب أقوال المتهم

وأضاف أن المتهم يحاول المراوغة خلال التحقيقات كما أن بعض أقواله متضاربة، وذلك ما يدفع الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فى إعادة تمثيل أجزاء من الجريمة مرة أخرى.

وأكد محمد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت.

