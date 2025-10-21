أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر جمادى الأولى 1447، خاصة أن شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس (5) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي ربيع الآخر ويسبق جمادى الآخرة. وشهر جمادى الأولى كبقية الشهور العربية، كان وما زال له العديد من الأسماء. وفي هذا الإطار نستعرض أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى.

معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة.

ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن).

في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة النبوية، وقعت غزوة العشيرة، والعشيرة ماء لبني مدلج بين المدينة وينبع، يذكر ويؤنث، وحاصل هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رأس 150 من المهاجرين في طلب عير لقريش متجهة إلى الشام، وذلك في إطار سياسة الرد على اعتداءاتهم على المسلمين، وقد استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وهو أخوه من الرضاعة، وابن عمته برّة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام.فلما وصل صلى الله عليه وسلم العشيرة، وجد أن العير قد فاتتهم، وكانت عودةُ هذه العير من الشام إلى مكة بعد ذلك بمدة، سببا في وقوع غزوة بدر الكبرى.

لم يقع في هذه الغزوة قتال، وجرت فيها معاهدة سلام بين بني مدلج وبين المسلمين، وكانت تلك المعاهدات التي يُبرم الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبائل المنطقة.

وفي جمادى الأولى من سادسة سني الهجرة النبوية، كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة، رضي الله عنه، يقود 170 من الصحابة الكرام، لاعتراض عير لقريش راجعةٍ من الشام، بقيادة أبي العاص بن الربيع، زوجِ زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التضييق الاقتصادي على قريش ردا على ما فعلوه بالمهاجرين، وكذلك عقد المعاهدات مع قبائل المنطقة،

واستطاع زيد بن حارثة وأصحابه السيطرة على العير، وآبوا بها إلى المدينة، فدخل أبو العاص على زوجته زينب مستجيرا، فخرجت - والنبي والصحابة في المسجد لصلاة الفجر - منادية في الناس: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم، فقال: أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا، ثم انصرف فدخل على زينب وقال لها: قد أجرنا من أجرت، ثم دخلت زينب عليه صلى الله عليه وسلم، فسألته أن يرد العير على أبي العاص بن الربيع فأجابها إلى ذلك وأمرها أن تكرم مثوى أبي العاص، وألا تدعه يخلص إليها كزوجة، لأنها لا تحل له، ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى زيد بنِ حارثة ورفقائه في السرية، قائلا ما معناه: إن هذا الرجلَ منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالًا فإن أحسنتم ورددتم عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به، فقالوا جميعا: بل نرد عليه يارسول الله

بعد ذلك رجع أبا العاص إلى مكة وأدى جميعَ الودائع إلى أهلها، وأسلم ثم هاجر إلى المدينة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول، وقيل بعقد جديد، وكان بعض المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لك أن تُسلمَ فتغنم ما معك من أموال أهل مكة؟ فقال: بئس ما أمرتموني؛ أن أفتتح ديني بغدرة، ثم ذهب أبو العاص إلى أهل مكة فأدى كل ذي حقّ حقَّه، ثم قال: يا أهل مكة هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه؟ هل وفيت ذمتي؟ فقالوا اللهم نعم، فقد وجدناك وفيًا كريمًا، فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا خشية أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم.

وفي جمادى الأولى من السنة الهجرية السادسة، على المشهور عند أصحاب السير، كانت غزوة ذات الرقاع، وحاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني محارب وبني ثعلبة وأنمار الغطفانيين، فأسرع بالخروج نحوهم، وهو يقود 400 من أصحابه رضوان الله عليهم، وقيل بل 700.

وقد استعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر الغفاري، أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ثم سار وتوغل في بلاد العدو، حتى وصل إلى موضع يسمى نخلا، وهو يبعد يومين من المدينة المنورة، وقد لقي صلى الله عليه وسلم هناك جمعا من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال، غير أنه صلى بهم يومئذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف.



ويرى بعض أصحاب السير، أن ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرجل المسمى دعثورا أو غورث، كان في هذه الغزوة، وأن الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) إنما نزلت في هذه الغزوة، ويرى بعضهم تعددَ الرجلين، وقد ذكرنا ضمن أحداث شهر ربيع الأول، هذا الرأي، وكذلك الرأي القائل بأنها نزلت في غزوة بني النضير، مع أن الآية قد تنزل في مسألة، ثم تنزل مرة أخرى في مسألة أخرى.

وفي جمادى الأولى من سادس أعوام الهجرة النبوية وقعت غزوة مؤتة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، رضي الله عنه، بكتاب إلى عظيم بصرى، يدعوه فيه إلى الإسلام، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وهو أحد عمال قيصر بالشام، فأوثقه وضرب عنقه، ولم يُقتل من مبعوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته غيره، وكان قتْل الرسل بمثابة إعلان الحرب.

فلما وصل خبرُ الجريمة المنكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وأمر بتجهيز جيش والاستعداد لقتال الروم، ردا على قتلهم مبعوثَه صلى الله عليه وسلم، وأخذًا بثأره، فخرج جيش المسلمين من المدينة متوجها إلى الشام، وكان قوامه 3000 من أصحابه، ولم يُسيِّر صلى الله عليه وسلم جيشا بهذا الحجم قبل هذه المرة، ثم أمرهم أن يذهبوا إلى حيث قُتل مبعوثُه الحارث بن عمير، ثم يعرضوا الإسلام على من هناك، فإن أسلموا فقد حقنوا دماءهم وأموالهم، وإلا فليقاتلوهم ثأرا للحارث، وجزاء على فعلتهم المنكرة.

وأمّر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على الجيش، وقال لهم: إن قُتل زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قُتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، وخلال توديعه صلى الله عليه وسلم للجيش جاءت وصيته التي ورد في إحدى رواياتها قوله: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف، لا تقتلن امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ولا تقربن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدمن بيتا.

فلما كان المسلمون ببعض الطريق بلغتهم أخبار تفيد بأن هرقل خرج يعترض جيشهم، وهو يقود جيشا قوامه 100 ألف مقاتل، ومعها مثلها من قبائل العرب الموالية لقيصر؛ وهي بنو لخم، وبلي، وجذام، وبلقين، وبهراء، فتشاور الصحابة بينهم في شأن الواقع المستجد، وقد اقترح بعضهم أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر، ليرسلَ إليهم مددا أو يأمرهم بما يرى، ولكن عبد الله بن رواحة اعترض على هذا الرأي وشجعهم على المُضي قدما نحو العدو.

ثم سار جيش المسلمين حتى التقوا مع جيوش هرقل بمؤتة، واشتبك الفريقان غير المكافئين من حيث العدد، وسقط زيد شهيدا، فأخذ جعفر اللواء فسقط شهيدا، ثم أخذه عبد الله بن رواحة الذي سقط شهيدا هو الآخر، ليأخذه رجل من المسلمين وينادي: أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم يحمل اللواء، فقالوا: أنت فعرض عن ذلك، واصطلحوا على خالد بن الوليد، وكان الله أرى رسوله صلى الله عليه وسلم، جميعَ ما يجري في المعركة، وكان الرسول ينقل الوقائع مباشرة إلى أهل المدينة.

لما حاز خالد بن الوليد اللواء وضع خطة ذكية للانسحاب دون خسائر، فيقال إنه أحدث ضجة بالليل حتى يظن العدو أن مددا جديدا وصل المسلمين، فلما أصبح جعل الميمنة ميسرة والعكس، وجدد الرايات، فأيقن العدو أن مددا وصل المسلمين، وعندها استطاع المسلمون أن ينسحبوا بأقل خسارة، حيث لم يفقد المسلمون يومئذ إلا اثني عشر رجلا، من ثلاثة آلاف تواجه أضعافها سبعين مرة،

وفي شهر جمادى الأول نشبت معركة أجنادين بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والروم، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وانفتح لهم الطريق لاستكمال فتح الشام.



