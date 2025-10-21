الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

الإدارية العليا تتلقى 18 طعنا على أحكام القضاء الإداري باستبعاد مرشحين بالنواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تلقت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حتى الآن 18 طعنا من جميع المحافظات للفصل فيها من قبل المحكمة على أحكام القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحين من سباق الانتخابات البرلمانية.

تواصل المحكمة تلقي الطعون على مدار ثلاثة أيام

ومن المقرر أن تواصل المحكمة تلقي الطعون على مدار ثلاثة أيام وتفصل فيها ابتداءٱ من غدٱ الأربعاء.

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعنا، وتمت إحالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ٤٤ طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

