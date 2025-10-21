محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم عدد من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والأسماك والمعرض الدائم بالمنصورة، وأكد على إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار والجودة، وأوضح أن منافذ البيع، تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل.

رفع كفاءة منفذ بيع الأسماك بشارع الجيش

وكلف محافظ الدقهلية الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة تطوير ورفع كفاءة منفذ بيع الأسماك بشارع الجيش ليناسب المظهر الحضاري للمدينة، ومتابعة تخفيض أسعار بيع الأسماك بالمنفذ وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالة المنفذ والغاء الترخيص، وذلك بحضور محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 15%

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين المترددين على المنافذ واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بالمنافذ، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 15%، وناشدهم بالابلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة السلع من قبل المنافذ أو الإمتناع عن إعطاء فاتورة بيع إلكترونية توضح أسعار السلع التي تم شراءها.

إقامة المعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة تلبية لرغبة المواطنين

وأوضح المحافظ أنه إلى جانب منافذ البيع تم إقامة المعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة تلبية لرغبة المواطنين في توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية على مدار الأسبوع، كما تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، مؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالمعرض الدائم أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.

