حكم قضائي يربك حسابات المنافسين بدائرة الحسينية بالشرقية ويعيد مرشحًا مستبعدًا للسباق

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا بارزًا من محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سماحة، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية فيما تضمنه من استبعاد أحد المرشحين من كشوف المقبولين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة التاسعة (مركز الحسينية – النظام الفردي)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

وصدر الحكم في الدعوى رقم 1783 لسنة 31 ق، المقامة من المحامي بالنقض صلاح الحنفي نيابةً عن موكله محمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن، ضد كلٍ من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير العدل، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفاتهم، طعنًا على قرار استبعاد موكله من السباق الانتخابي بدعوى عدم إرفاق شهادة أداء الخدمة العسكرية ضمن أوراق الترشح.

فتح الباب أمام المرشح لخوض المنافسة الانتخابية بدائرة الحسينية

وبذلك يعيد الحكم الجديد فتح الباب أمام المرشح لخوض المنافسة الانتخابية بدائرة الحسينية، في واحدة من أبرز القضايا الانتخابية التي شهدتها الشرقية خلال الأيام الأخيرة.

جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطلبات المتعلقة باستبعاد أو إعادة بعض المرشحين إلى السباق

وبدأت المحكمة في نظر 27 طعنًا تقدم بها عدد من المرشحين بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات الترشح مساء أول أمس، وذلك خلال جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطلبات المتعلقة باستبعاد أو إعادة بعض المرشحين إلى السباق الانتخابي.

8 طعون تخص دائرة أبوحماد والقرين

وشملت الطعون المقدمة دوائر الزقازيق والحسينية وأبوحماد والقرين وعددًا من الدوائر الأخرى بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطعون 27 طعنًا، من بينها 8 طعون تخص دائرة أبوحماد والقرين وحدها.

إصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسعى المحكمة إلى الانتهاء من نظر جميع الطعون وإصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان انتظام الجدول الزمني وسير العملية الانتخابية في مختلف دوائر الشرقية.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

