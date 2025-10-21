الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
بيراميدز يتقدم على فاركو بهدف ماييلي في الشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تقدم فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز وفاركو 

سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 23.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الدفاع الجوي في السوبر الأفريقي.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب التاسع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة، ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

الجريدة الرسمية