رياضة

مجلس الزمالك يتابع عملية التصويت في الجمعية العمومية (صور)

الزمالك
الزمالك

حرص بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للتعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وتفقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب كل من الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، ومحمد طارق ونيرة الأحمر عضوي المجلس،  سير عملية التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية الذي أقيم اليوم بمقر النادي.

وحرص المجلس خلال جولته داخل اللجان على مصافحة أعضاء الجمعية العمومية والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في أجواء سادها الانضباط والتنظيم، كما وفرت إدارة نادي الزمالك كافة سبل الراحة للأعضاء وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراءات تنظيمية مميزة.

يُذكر أن باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية قد فتح أمام أعضاء النادي منذ التاسعة صباحًا، ويستمر حتى السابعة مساءً، على أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أربعة آلاف عضو على الأقل من أعضاء النادي.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

- يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ٤٠٠٠ ألف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

 - يكون التصويت حضوريًا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

