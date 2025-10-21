محافظ القاهرة يبحث زيادة الفراغات العامة لتحسين جودة الحياة

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، أحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بمصر والوفد المرافق له، لبحث التعاون فى إنشاء عدد من الفراغات العامة بالقاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء بحث إشراك المجتمع المدنى فى إدارة الفراغات العامة بعد إنشائها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لخلق عدد من الفراغات العامة فى كافة الأحياء لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، كأن يضم المكان العاب اطفال، وأجهزة لممارسة رياضة الشارع مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفراغ العام الذي قامت محافظة القاهرة بتنفيذه مع الهابيتات فى الاسمرات كأحد آثار المنتدى الحضرى المستدامة كان تجربة ناجحة، وهو ما عزز فكرة تكراره فى أماكن أخرى كمتنفس للمواطنين، ونموذج لرفع جودة الحياة المقدمة لهم، عن طريق خلق مساحات تمكنهم من ممارسة أنشطة مفيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.