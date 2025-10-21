الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يبحث زيادة الفراغات العامة لتحسين جودة الحياة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
ads

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة،  أحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat  بمصر والوفد المرافق له، لبحث التعاون فى إنشاء عدد من الفراغات العامة بالقاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

 

محافظ القاهرة: نصر السادس من أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ الوطن

محافظ القاهرة عن الذكاء الاصطناعى: أصبح ضرورة وطنية لبناء المستقبل

كما تناول اللقاء بحث إشراك المجتمع المدنى فى إدارة الفراغات العامة بعد إنشائها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لخلق عدد من الفراغات العامة فى كافة الأحياء لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، كأن يضم المكان العاب اطفال، وأجهزة لممارسة رياضة الشارع مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفراغ العام الذي قامت محافظة القاهرة بتنفيذه مع الهابيتات فى الاسمرات كأحد آثار المنتدى الحضرى المستدامة كان تجربة ناجحة، وهو ما عزز فكرة تكراره فى أماكن أخرى كمتنفس للمواطنين، ونموذج لرفع جودة الحياة المقدمة لهم،  عن طريق خلق مساحات تمكنهم من ممارسة أنشطة مفيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة تحسين جودة الحياة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مكتب الأمم المتحدة محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: لدينا استراتيجية وطنية لصناعة التمور بهدف زيادة الصادرات

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

أسعار وحدات مشروع مزارين في العلمين الجديدة للمصريين بالخارج

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية