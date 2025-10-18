السبت 18 أكتوبر 2025
محافظ القاهرة عن الذكاء الاصطناعى: أصبح ضرورة وطنية لبناء المستقبل

 شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويحمل شعار "جسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعية".

 

عاشور: الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لدعم اقتصاد المعرفة

حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين

مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي 

 كما شهد محافظ القاهرة الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان: «استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر»، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ القاهرة أن انعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي اليوم يؤكد أن الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارًا تكنولوجيًا بل ضرورة وطنية لبناء المستقبل بالتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص، مثمنًا دور جامعة القاهرة كأول جامعة مصرية أطلقت استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعى، فى توافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون استراتيجية ترتكز على توطين التكنولوجيا وتمكين الإنسان، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وترسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

ويقام المؤتمر بمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

وتعكس أجندة المؤتمر تنوع الموضوعات والمحاور التي تغطي مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والصحة والاقتصاد والمالية والهندسة والفنون والتراث والزراعة والقانون، وفي إطار الربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وبما يجسد رؤية جامعة القاهرة في أن يكون الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة استخدام الذكاء الاصطناعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

