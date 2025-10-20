الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة: نصر السادس من أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ الوطن

محافظ القاهرة في
محافظ القاهرة في احتفالية مجمع إعلام القاهرة
شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامها مجمع إعلام القاهرة بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لنصر اكتوبر المجيد.

السادس من أكتوبر يوم العبور العظيم (3)

الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم

شهد الاحتفالية: المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والعميد أ.ح رياض رماح  المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأبطال حرب أكتوبر والمحاربين القدامى.

وأكد محافظ القاهرة أن نصر السادس من أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وملحمة خالدة جسدت عظمة جيش مصر وشعبها، وإرادتها التي لاتعرف المستحيل، مشيرًا إلى أن أبطالنا الذين كتبوا بدمائهم صفحة العزة والكرامة، واستعادوا أرضهم ومكانتهم قدموا للعالم أروع دروس البطولة والفداء والوحدة الوطنية.

وخلال كلمته، توجه محافظ القاهرة بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسيفه، التي مازالت تواصل مسيرة العطاء والتضحية في حماية حدودنا وصون أمننا القومي، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمَّن محافظ القاهرة دور أبطال حرب أكتوبر الذين تم تكريمهم اليوم، عرفانًا بما قدموه من تضحيات غالية من أجل رفعة الوطن.

وتخلل الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغانى قدمها أطفال من ذوي الهمم، وطلبة المدارس، كما تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر.

