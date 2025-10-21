تموين الوادي الجديد تحرر 30 محضرا خلال حملات على محطات الوقود والمخابز

قادت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالاشتراك مع مدير التجارة الداخلية ومدير إدارة باريس، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية علي محطة تعبئة البوتاجاز للتأكد من سلامة أوزان أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.

كذا شهدت الحملة المرور على مستودع البوتاجاز بالخارجة للتأكد من وفرة الأسطوانات والإعلان عن الأسعار المقررة لها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ وانطلاقًا من حرص مديرية تموين الوادي الجديد على متابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق وتشديد الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا للصالح العام.

وأشارت مدير تموين الوادي الجديد، في حديث خاص لـ"ڤيتو"، إلى شن المديرية، حملة رقابية على المخابز والمنشآت التجارية بإدارة تموين الخارجة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، إن إدارة تموين الفرافرة شنت حملة تموينية برئاسة مدير الإدارة علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكدت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في حديثها لـ"ڤيتو"، أن رغيف الخبز لن يتأثر بتحريك أسعار الوقود كما أعلن وزير التموين بأن الدولة ستتحمل فرق التكلفة، حيث يتم محاسبة أصحاب المخابز عن تلك الزيادة في التكلفة نتيجة زيادة تحرير أسعار الوقود.

وأوضحت سلوي لـ"ڤيتو"، أن الدولة ستستمر في تقديم الخبز بـ 20 قرشًا للمواطن بواقع 5 أرغفة و90 جراما يوميًا لكل مواطن مستفيد في البطاقات التموينية، مؤكدًا أن مديرية التموين تشن حملات تموينية يوميا للمرور والإشراف على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بكل أحياء المحافظة، للتأكد من توافرها والتزام أصحابها بالمعايير والأسعار المحددة.

وأضافت أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وأشارت إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة عقب قرار تحريك أسعار الوقود، وأكدت أن مديرية التموين تتخذ جميع التدابير والإجراءات وتحرير المخالفات ضد المخالفين وفقًا لتعليمات وزير التموين بالقرار رقم 175 لسنة 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.