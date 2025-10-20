الإثنين 20 أكتوبر 2025
تمهيدًا لافتتاحه، محافظ الوادي الجديد يتفقد المركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد المركز الإقليمي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بالمركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري، المقام بمقر مديرية التنظيم والإدارة سابقًا بمدينة الخارجة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، يرافقهما اللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وأحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

حيث وجّه محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من توريد وتركيب الأثات والأجهزة اللازمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودراسة استغلال مبنى مديرية الإسكان سابقًا؛ لإنشاء مقر إقامة للمتقدمين للاختبارات المغتربين، حيث تم تصميم المركز ليكون مركزًا متطورًا لتدريب واختبار العاملين والمتقدمين للوظائف القيادية والإشرافية بجميع محافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط خلال جولته، سير العمل بالوحدة الاقتصادية للمعدات الثقيلة، موجهًا بمتابعة أعمال صيانة المعدات، واستمرار جهود وحدة تعبئة وتغليف السلع الغذائية الجافة في طرح السلع بالأسواق ومنافذ الوحدات المحلية. 

 

الجريدة الرسمية