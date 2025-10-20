الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظ الوادي الجديد يتفقد التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، سير العمل داخل موقف سيارات الأجرة الإقليمي بمدينة الخارجة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعريفة المقررة لخطوط السير الداخلية والإقليمية، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

وشدّد المحافظ على متابعة ضبط التعريفة المعلنةوالملصقات الإرشادية المثبتة على سيارات الأجرة، بما يضمن التزام السائقين بالأجرة المقررة وعدم استغلال المواطنين، موجهًا بإتاحة أرقام الشكاوى ووسائل التواصل مع المسئولين المعنيين داخل الموقف؛ لتمكين المواطنين من تقديم استفساراتهم أو شكاواهم، ضمانًا لسرعة التواصل وتعزيزًا لآليات الرقابة.

2140 رأس ماشية

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده للمشروع اليوم، أنه جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي.
أضاف الزملوط، أنه جرى تنفيذ الدورة الأولى من المشروع والتي تضم ٢١٤٠ رأس ماشية يستفيد منها ١٠٧ مستفيدين من أبناء المحافظة.
فيما شدد المحافظ، على التزام المستفيدين بمهام وأعمال الرعاية والمتابعة الدورية للرؤوس المخصصة لكل منهم، وتكثيف الإشراف البيطري لضمان سلامة السلالات وزيادة وجودة معدلات الإنتاج.

