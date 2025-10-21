"تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات" عنوان حفل مجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر تحت عنوان “تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات”، ضمن احتفاليات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة الاستعلامات بهذه المناسبة برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، بحضور القيادات التنفيذية والدينية والإعلاميين وطلاب المدارس الثانوية العامة والأزهرية.

وشهد الحفل كلمة العميد محمد شعراوى حشمت المستشار العسكري لمحافظة الوادى الجديد، جاء فيها؛ "الشهداء ليسوا أرقاما في كتب التاريخ بل نماذج حية للتضحية والإخلاص قصصهم نور يهتدى به قوة مصر فى وحدة شعبها وتكاتفه".

كما تضمن الحفل كلمات فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ وكيل أوقاف الوادي الجديد، والقس تواضروس زغلول راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، وفضيلة الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى، وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل مدير إدارة شئون القرآن بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

تضمنت الكلمات الحديث عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر، وكيف شارك المجتمع المصري بكافة طوائفه في هذه الحرب وكيف ضرب أروع الامثلة في التحمل والتضحية والفداء وان النصر كان حليفهم لأنهم أخذوا بالأسباب واستعدوا ودرسوا عدوهم، وتستمر معركة البناء مستلهمة من روح أكتوبر الدروس والعبر حتى يتحقق النصر والتنمية.

حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، ومجدى محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية.

كما تضمن الحفل فقرات شعر بعنوان “حكاية مصر” مترجم بلغة الإشارة لطالبات معهد فتيات الخارجة.



أوبريت "حكاية وطن" بمدرسة الخارجة الثانوية بنات



كما تم تقديم أوبريت "حكاية وطن" بمدرسة الخارجة الثانوية بنات، وكورال اغانى وطنية إشراف إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم بقيادة ناهد يونس، فيما تم تغطية الحفل على الهواء مباشرة من قبل إذاعة الوادي الجديد وتسجيل فقرات للتليفزيون المصري من خلال قناة طيبة، فى نهاية الحفل تم تقديم الجوائز للطلاب المشاركين والدروع للجهات المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.