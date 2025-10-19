نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جهود "حماية المستهلك" في التعامل مع شكاوى المواطنين

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، منظومة العمل بمقر فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومعدلات التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة وبحث حلها، بحضور جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، وحسام حسن القائم بأعمال مدير فرع الجهاز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وشدّدت نائب المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الشكاوى الواردة والمتعلقة بكافة الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين، وتكثيف جهود الفرع في التصدي لأي محاولات استغلال في أعقاب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية الأخير.

وتابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انتظام سير العمل داخل موقف سيارات الأجرة الإقليمية والداخلية بمدينة الخارجة، عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والتجارة الداخلية، ومعتمد عبد المعتصم مدير إدارة المواقف، وحسام حسن القائم بأعمال مدير فرع جهاز حماية المستهلك.

حيث أكدت على وضع الملصقات التعريفة الجديدة داخل الموقف وعلى سيارات الأجرة لخطوط السير المختلفة، كما التقت بعدد من المواطنين للاطمئنان على عدم وجود أي مخالفات أو شكاوى، موجهةً بإعداد تقرير يومي بموقف الشكاوى الواردة والتعامل الفوري معها. كما كلّفت إدارة المواقف بالتنسيق مع المحافظات الأخرى بشأن توحيد التعريفة المقررة لخطوط السير من وإلى المحافظة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام:

🔸غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

(أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477 )

🔸إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047

🔸غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

🔸الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

