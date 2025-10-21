الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
التحفظ على زوج أم قاتل طفل الإسماعيلية

التحفظ على زوج أم
التحفظ على زوج أم قاتل طفل الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على “زوج أم طفل الإسماعيلية الصغير”، والمتهم بقتل زميله في الدراسة بعد أن قام بغدره وضربة على رأسه من الخلف، ثم خنقه بحبل وتقطيعه إلى 6 أجزاء مستخدمًا منشارا كهربائيا وعدة أدوات أخرى. 

محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير

مراوغة واستمتاع، محامي ضحية طفل الإسماعيلية يروي تفاصيل مثيرة عن اعترافات السفاح الصغير

وقال محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن النيابة استمعت لأقوال كل من أحمد محمد مصطفى، ومنى قاسم والدي موكله المجني عليه الذي لقي حتفه على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح غدرا بعد أن قام بقتله وتحويل جثمانه إلى أشلاء. 

تضارب أقوال المتهم 

وأضاف أن المتهم يحاول المراوغة خلال التحقيقات كما أن بعض أقواله متضاربة، وذلك ما يدفع الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فى إعادة تمثيل أجزاء من الجريمة مرة أخرى. 

وأكد محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت. 

وقال محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن المتهم بقتل موكله دوَّن عدد من العبارات المقتبسة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الخاصة بالقتلة المتسلسلين والتي تحض على العنف والكراهية وسفك الدماء.   

عبارات كراهية على جدران غرفة المتهم

وأوضح أن تلك العبارات اكتشفتها جهات التحقيق على جدران غرفة المتهم بقتل موكله خلال معاينتها لمسرح الجريمة.  

استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان 

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش. 

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه 

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بإلقاء أجزاء من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلومتر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة  التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه. 

