محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير

جانب من اعتماد المخطط،
 اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير، وذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.  

مراوغة واستمتاع، محامي ضحية طفل الإسماعيلية يروي تفاصيل مثيرة عن اعترافات السفاح الصغير

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

اعتماد مخطط مدينة أبوصوير من وزارة التنمية المحلية 

 وتم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير، عن طريق وزارة التنمية المحلية، لمركز ومدينة أبوصوير، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت إشراف الجهات المعنية.  

 

التنمية العمرانية لمدينة أبوصوير  

ويتضمن المخطط تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة أبوصوير. 

 وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إن تلك الخطوة تأتي لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة أبوصوير، والتي تم إقرارها مسبقًا بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية وضمان دقة خطوط التنظيم. 

وعلى صعيد آخر، كان قد تفقد محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وهيئة الإسعاف، وشركة الكهرباء، ووزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لمجابهة موسم الأمطار والطقس السيِّء خلال فصل الشتاء.  

 

أبرز الحضور خلال معاينة الاصطفاف 

 جاء ذلك بحضور العميد حمدي هندي المشرف علي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، وأمير عبد الله رئيس حي أول، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وكريمة سليم رئيس حي ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

الجريدة الرسمية