الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال

رضعة اللبن الصناعي
رضعة اللبن الصناعي

تحرص الأمهات على غلى الماء للطفل الرضيع لعمل رضعة اللبن الصناعي أو لعمل السيريلاك والأكلات الأخرى للطفل بعد إدخال الطعام له.

كما تقوم بعض الأمهات بتقديم المياه المعدنية للطفل عند الشرب أو على ماء الفلتر حفاظا على صحته من التلوث دون الوعى بمدى نفع ذلك.

مياه الفلتر أفضل للطفل من المياه المعدنية 

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مياه الفلتر إذا كان نظيفا وشمعاته تتغير باستمرار فلا مانع من تقديمها للطفل بدون غلى واستخدامها فى عمل الاكلات المختلفة أو كمياه شرب فهى مياه نقية وآمنة، بل على العكس مياه الفلتر أفضل من المياه المعدنية التى لا يعلم أحد مصدرها خاصة مع بعض المصانع مجهولة المصدر، لذا من الأفضل استخدام مياه الفلتر للطفل.

رضعة اللبن الصناعي 
رضعة اللبن الصناعي 

لماذا نغلى الماء للبن الصناعى للطفل 

أما بالنسبة لغلى مياة الفلتر خصيصا لتحضير رضعة اللبن الصناعي، أكد الدكتور هانى عصام، على أن على الماء هنا ليس لتنقيتها ولكن لأن اللبن الصناعي يجب أن يحضر بماء دافئ حتى تتم تفاعلاته ويحصل الطفل على الفائدة كاملة، فالمطلوب هو وضع الماء على النار لتسخين فقط أو تغلى قليلا مرة واحدة ليس أكثر ثم تركها لتصبح دافئة لاستخدامها فى عمل الرضعة للطفل.

مياه القلة تكفى فى حالة حالة عدم توافر فلتر

وتابع، أنه ليس شرط غلى الماء على البوتجاز بل يمكن الحصول عليها ساخنة من الديسبنسر ولا مانع غليها فى الكاتيل طالما أنه نظيف، ولا ضرر من ذلك لأن الماء فى الأصل نظيف ويجب أن يتناول الطفل الطعام والشراب العادي حتى تتكون لديه مناعة قوية، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم توفر الفلتر يمكن استخدام مياه القلة، حيث نتركها ليلة فى القلة ونأخذ منها وتعطيها الطفل بدون غلى إذا كانت للشرب ونسخنها إذا كانت لرضعة اللبن الصناعي.

txt

علاج طفلك من الزكام بالمواد الطبيعية، راحة وشفاء بدون أدوية

txt

استعدي مع طفلك لامتحانات الشهر، خطوات بسيطة لراحة نفسية أكبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللبن الصناعى مياة الفلتر المياه المعدنية الطفل الرضيع صحة الصحة الدكتور هاني عصام

مواد متعلقة

نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك مريض ADHD

احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

سلوكيات خاطئة تجعل نزلات البرد مستمرة مع طفلك، احذريها

مع بدء العام الدراسي، خطوات بسيطة اتبعيها لحماية طفلك من الأمراض المعدية

الأكثر قراءة

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

وليد سليمان لـ«فيتو»: حررنا محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

هبوط أسعار الذهب بأعلى وتيرة يومية في 4 سنوات

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات والسور المستحب قراءتها في أذكار المساء

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية