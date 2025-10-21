استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال

تحرص الأمهات على غلى الماء للطفل الرضيع لعمل رضعة اللبن الصناعي أو لعمل السيريلاك والأكلات الأخرى للطفل بعد إدخال الطعام له.

كما تقوم بعض الأمهات بتقديم المياه المعدنية للطفل عند الشرب أو على ماء الفلتر حفاظا على صحته من التلوث دون الوعى بمدى نفع ذلك.

مياه الفلتر أفضل للطفل من المياه المعدنية

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مياه الفلتر إذا كان نظيفا وشمعاته تتغير باستمرار فلا مانع من تقديمها للطفل بدون غلى واستخدامها فى عمل الاكلات المختلفة أو كمياه شرب فهى مياه نقية وآمنة، بل على العكس مياه الفلتر أفضل من المياه المعدنية التى لا يعلم أحد مصدرها خاصة مع بعض المصانع مجهولة المصدر، لذا من الأفضل استخدام مياه الفلتر للطفل.

رضعة اللبن الصناعي

لماذا نغلى الماء للبن الصناعى للطفل

أما بالنسبة لغلى مياة الفلتر خصيصا لتحضير رضعة اللبن الصناعي، أكد الدكتور هانى عصام، على أن على الماء هنا ليس لتنقيتها ولكن لأن اللبن الصناعي يجب أن يحضر بماء دافئ حتى تتم تفاعلاته ويحصل الطفل على الفائدة كاملة، فالمطلوب هو وضع الماء على النار لتسخين فقط أو تغلى قليلا مرة واحدة ليس أكثر ثم تركها لتصبح دافئة لاستخدامها فى عمل الرضعة للطفل.

مياه القلة تكفى فى حالة حالة عدم توافر فلتر

وتابع، أنه ليس شرط غلى الماء على البوتجاز بل يمكن الحصول عليها ساخنة من الديسبنسر ولا مانع غليها فى الكاتيل طالما أنه نظيف، ولا ضرر من ذلك لأن الماء فى الأصل نظيف ويجب أن يتناول الطفل الطعام والشراب العادي حتى تتكون لديه مناعة قوية، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم توفر الفلتر يمكن استخدام مياه القلة، حيث نتركها ليلة فى القلة ونأخذ منها وتعطيها الطفل بدون غلى إذا كانت للشرب ونسخنها إذا كانت لرضعة اللبن الصناعي.

