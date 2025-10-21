الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة بائع وسائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور داخل سوق بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب سائق توك توك وبائع خضروات بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بجروح طعنية بالصدر في مشاجرة بالأسلحة بسبب أولوية المرور في سوق القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة بين شخصين فى سوق الثلاثاء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وتم إصابتهم بطعنات فى الصدر 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدوث مشاجرة بالأسلحة بين الطرفين بسبب أولوية المرور داخل سوق الثلاثاء بقرية أسنيت وتم إصابة طرف أول محمد ا.  أ 46 سنة بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى وطرف ثانى إصابة رضا. ع. ع 26 سنة مقيم قرية أسنيت مصاب بجرح طعني في الصدر من الجهة اليسرى وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر مشاجرة بالقليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

شهيد لقمة العيش، وفاة شاب من القليوبية بأزمة قلبية داخل طائرة أثناء سفره للعمل

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام موقف سيارات بنها

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية