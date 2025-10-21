إصابة بائع وسائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور داخل سوق بالقليوبية

أصيب سائق توك توك وبائع خضروات بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بجروح طعنية بالصدر في مشاجرة بالأسلحة بسبب أولوية المرور في سوق القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة بين شخصين فى سوق الثلاثاء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وتم إصابتهم بطعنات فى الصدر



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدوث مشاجرة بالأسلحة بين الطرفين بسبب أولوية المرور داخل سوق الثلاثاء بقرية أسنيت وتم إصابة طرف أول محمد ا. أ 46 سنة بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى وطرف ثانى إصابة رضا. ع. ع 26 سنة مقيم قرية أسنيت مصاب بجرح طعني في الصدر من الجهة اليسرى وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

