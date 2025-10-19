حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهم بقتل شاب بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

خلافات سابقة السبب، القبض على المتهم بقتل شاب بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغا من الأهالي بمصرع شاب إثر مشاجرة بقرية سندوة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين مقتل شاب يدعى م. ح متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد المتهم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفرت التحريات بقيادة اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

