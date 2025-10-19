الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

ضبط متهمين بقتل شاب
ضبط متهمين بقتل شاب بالقليوبية،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهم بقتل شاب بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

 

خلافات سابقة السبب، القبض على المتهم بقتل شاب بالقليوبية

 

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغا من الأهالي بمصرع شاب إثر مشاجرة بقرية سندوة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين مقتل شاب يدعى م. ح متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد المتهم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفرت التحريات بقيادة اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز الخانكة كورنيش بنها

مواد متعلقة

ضبط عاطل وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في القليوبية

ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة في القليوبية

معاكسة فتاة تنهي حياة شاب بوابل من الرصاص فى القليوبية، والنيابة تباشر التحقيق

ضبط 4 أطنان هياكل دواجن وكبدة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية