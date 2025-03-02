وحدات تكافؤ الفرص تنظم 5 ندوات دينية وتوعوية بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بمحافظة الشرقية بتنظيم 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات.

حق الزوجة في الدين الاسلامى

وتناولت الدورات حق الزوجة في الدين الإسلامي و صفات رائدة الأعمال وغرس القيم الإيجابية وكيفية استقبال شهر رمضان والتغذية السليمة في رمضان ).

رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية

وأكد ذلك غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية وأضافت أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "حق الزوجة في الدين الإسلامى، وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بسنهوت، فضلًا عن التنسيق مع جمعية "رحاب الوعى للتنمية المستدامة " لتنظيم مبادرة "بصمة تغيير " لتشجيع المواطنين على المشاركة في نظافة الشوارع.

تنظيم 3 ندوات بفاقوس

وأيضا قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ثلاث ندوات الأولى بعنوان صفات رائدة الأعمال، وذلك بوحدة طب الأسرة بالوحدة المحلية بجهينة القبلية والثانية غرس القيم الإيجابية وروح الولاء والانتماء، وجاءت الثالثة بعنوان: كيفية استقبال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع وحدة طب الأسرة بجهينة القبلية ومديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

حي ثان الزقازيق

كما قامت ذات الوحدة بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "التغذية السليمة في رمضان " وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة عن مخاطر التنمروذلك بالمدرسة الإعدادية للبنات بالوحدة المحلية بجميزة بني عمرو وبالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمركز

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

الندوات الموجهة للمرأة والفتاة

مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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