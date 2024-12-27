وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 11 ندوة ثقافية دينية

نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز مدن محافظة الشرقية إحدى عشر ندوة دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.

أعراض السكتة الدماغية والرضاعة الطبيعية

واستهدفت تلك الندوات السيدات، تناولت أهمية نهر النيل وأهرامات الجيزة وأعراض السكتة الدماغية والرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة وحقوق الإنسان ومخاطر الزواج المبكر و التعليم أساس التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز القيم الإيجابية وحقوق الطفل والتفكك الأسرى وأخيرا ندوات تتحدث عن كيفية رفع البلاء.

مركز منيا القمح تنظم ندوتين

وأشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة إلى قيام وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان أهمية نهر النيل وأهرامات الجيزة بـالوحدة المحلية بالصنافين بالاضافة الى أعراض السكتة الدماغية وأماكن توفر العلاج لها وذلك بالتعاون مع المكتبة الثقافية بالصنافين والإدارة الصحية بمركز منيا القمح

مركز ديرب نجم ينظم أربع ندوات

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم أربع ندوات بعنوان الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة وذلك بمدرسة السويدي للغات وحقوق الإنسان وكذلك مخاطر الزواج المبكر ثم التعليم أساس التمكين الاقتصادي للمرأة " وذلك بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بمركز ديرب نجم

وحدة تكافؤ الفرص بفاقوس

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان تعزيز القيم الإيجابية وحقوق الطفل والتفكك الأسرى وكيفية رفع البلاء وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل والإدارة الصحية بالمركز كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن الديدان المفلطحة والديدان الشريطية وكيفية انتقالها من الحيوان للإنسان "وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالشرقية.

المهندس حازم الأشموني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

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