الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، المحكمة تنظر طعن عفاف شعيب على حكم براءة مخرج شهير

عفاف شعيب، فيتو
عفاف شعيب، فيتو

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على الحكم ببراءة مخرج شهير من اتهامات وجهت إليه بإهانة الفنانة في تصريحات تليفزيونية.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت في وقت سابق  بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي كان قد قضى بتغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.

كانت محكمة مستأنف أكتوبر، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من مخرج شهير، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وأودعت محكمة مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها الصادر بقبول الاستئناف المقدم من مخرج شهير، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاءت حيثيات الحكم: لما كان ما تقدم وهديًا به وترتيبًا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وقد وقفت المحكمة على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل وموازنة قوته الدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وما جاء من دفوع ودفاع، وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها وبوجدانها إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب القاهرة الاقتصادية جنح مستأنف أكتوبر محكمة القاهرة الاقتصادي

مواد متعلقة

حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

حبس شخصين احتجزا سمسارا وأكرهاه على توقيع إيصالات أمانة بـ 15 مايو

عقوبات قاسية تنتظر أبا متهما بقتل طفلته وتعذيب ابنه بسبب التبول اللاإرادي

جريمة طفل الإسماعيلية تهز الرأي العام.. خبير اجتماعي يُحذر من تطور سلوك العنف لدى الصغار.. والقانون يستبدال الإعدام بالحبس للحدث

بلاغ كاذب وحريق مفتعل، عقوبات تنتظر سيدة وزوجها بعد تضليل الشرطة

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية