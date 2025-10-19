بعد قليل، المحكمة تنظر طعن عفاف شعيب على حكم براءة مخرج شهير

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على الحكم ببراءة مخرج شهير من اتهامات وجهت إليه بإهانة الفنانة في تصريحات تليفزيونية.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والذي كان قد قضى بتغريم المخرج مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة.

كانت محكمة مستأنف أكتوبر، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من مخرج شهير، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وأودعت محكمة مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها الصادر بقبول الاستئناف المقدم من مخرج شهير، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاءت حيثيات الحكم: لما كان ما تقدم وهديًا به وترتيبًا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وقد وقفت المحكمة على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل وموازنة قوته الدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وما جاء من دفوع ودفاع، وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها وبوجدانها إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

