الصيدلة الإكلينيكية، المنصورة الأهلية تطلق أول برنامج دولي مشترك مع جامعة مانشستر البريطانية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، بدء الدراسة رسميًّا ببرنامج البكالوريوس الدولي المشترك في الصيدلة الإكلينيكية بعنوان (Pharm D المنصورة الأهلية – مانشستر) في كلية الصيدلة، اعتبارًا من العام الجامعي 2025 / 2026م وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماد البرنامج الجديد.

انطلاق أول برنامج دولي مشترك Pharm D بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية

يأتي إطلاق البرنامج الدولي المشترك "فارم D المنصورة الأهلية – مانشستر" في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة المنصورة الحكومية وجامعة مانشستر البريطانية، في إطار توجهات الدولة لتدويل التعليم الجامعي وتعزيز الشراكات الدولية، وكجزء من تنفيذ رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والبحث العلمي والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الجامعي من خلال الشراكة مع جامعات عالمية مرموقة، وتوفير برامج تعليمية تتماشى مع المعايير الدولية.

تنفيذ رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والبحث العلمي

من جانبه أكد الدكتور شريف خاطر أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة، ويُعد البرنامج الأول من نوعه في الجامعات الأهلية بمصر في تخصص الصيدلة الإكلينيكية بالتعاون مع جامعة دولية مرموقة، حيث يتيح للطلاب فرصة الحصول على تعليم جامعي بمواصفات دولية، ويُعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، في مجالات الصيدلية الإكلينيكية والصناعات الدوائية والبحث العلمي.



ربط التعليم بالبحث العلمي وسوق العمل

وأضاف أن الجامعة تضع كافة الإمكانات لضمان بيئة تعليمية مؤهلة، وإخراج كوادر متميزة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا ويعكس حرص جامعة المنصورة الأهلية على الارتقاء بمعايير التعليم الجامعي وربط التعليم بالبحث العلمي وسوق العمل، ما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا.

وبدوره أوضح الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم D صيدلة اكلينيكية أن البرنامج يهدف لتقديم تجربة تعليمية متوافقة مع أحدث المعايير البريطانية، تعتمد على أسلوب تدريس مبتكر يجمع بين المنهج المتكامل والتعليم القائم على الاستقصاء، وتنمية مهارات البحث العلمي من خلال التدريب في معامل مجهزة تجهيزًا متطورًا، بما يواكب أحدث النظم التعليمية في الصيدلة الإكلينيكية، ويُعزز من فرص الطلاب في الحصول على تدريب وشهادات معترف بها دوليًّا.

