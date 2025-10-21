رئيس الوزراء: لا تهاون مع التجار المخالفين وهدفنا استقرار الأسعار في جميع المحافظات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لحركة الأسواق في مختلف المحافظات، للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومنع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أهمية التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بإعلان أسعار السلع بشكل واضح ومقروء أمام المستهلكين، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضمان الانضباط الكامل ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع عشوائي للأسعار.

ووجه مدبولي المحافظين بالتنسيق المستمر مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن في السوق ويمنع استغلال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية ومتابعة حركة تداولها من المنتج إلى المستهلك، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.