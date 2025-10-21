الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء: لا تهاون مع التجار المخالفين وهدفنا استقرار الأسعار في جميع المحافظات

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
 شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لحركة الأسواق في مختلف المحافظات، للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومنع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أهمية التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بإعلان أسعار السلع بشكل واضح ومقروء أمام المستهلكين، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضمان الانضباط الكامل ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع عشوائي للأسعار.

ووجه مدبولي المحافظين بالتنسيق المستمر مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن في السوق ويمنع استغلال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية ومتابعة حركة تداولها من المنتج إلى المستهلك، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات.

الجريدة الرسمية