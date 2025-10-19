الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد سيارة الإسعاف الجديدة لدعم المنظومة الطبية بالحرم الجامعي

اسعاف جامعة المنصورة
اسعاف جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

تفقد  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، سيارة الإسعاف الحديثة التي تم تزويد الجامعة بها مؤخرًا، وذلك لتعزيز خدمات الرعاية الطبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة الأهلية المستمرة للارتقاء بالمنظومة الطبية  داخل الحرم الجامعي.


وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الجامعة لإنشاء منظومة متكاملة للطوارئ الطبية، تضم وحدة رعاية أولية وسيارة إسعاف متخصصة، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم الجامعي ومدينة المنصورة الجديدة.


وأوضح أن هذه السيارة سيسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، ونقلها بشكل آمن إلى وحدة الرعاية الأولية ومستشفيات الجامعة أو المراكز الطبية المتعاونة، بما يضمن سلامة كافة منتسبي الجامعة.


كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة تشمل أيضًا وحدة رعاية أولية تضم عيادات تخصصية، وصيدلية مجهزة، ويعمل بها فريق طبي متخصص.

وأكد أن الجامعة تضع صحة وسلامة الطلاب والعاملين على رأس أولوياتها، بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية مؤكدا أن وحدة الإسعاف تُعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية الجامعية وأن الجامعة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة، تواكب أعلى المعايير.


وأشار الدكتور خالد المهدى أن السيارة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة وأجهزة الإنعاش للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم خدمات إسعاف فعالة وسريعة، بالتكامل مع وحدة الرعاية الأولية.


رافق  خلال التفقد كل من الدكتورة رشا بروة، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، ومجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، الدكتور أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، الدكتور خالد المهدى مدير الخدمات الطبية بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء هيئة التدريس السيارة الجديدة الحرم الجامعي المنصورة الجديدة تطوير العملية التعليمية جامعة المنصورة الاهلية سلامة الطلاب والعاملين رئيس جامعة المنصورة مستشفيات الجامعة مدينة المنصورة الجديدة

مواد متعلقة

39 مليون دولار صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية خلال أشهر في 2025

التشكيل الرسمي لمباراة زد وبتروجت في الدوري الممتاز

قصف إسرائيلي يستهدف شرقي خان يونس

مصادر: تعيين المستشار أحمد عبد الغنى أمينا عاما لمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية