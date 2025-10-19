رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد سيارة الإسعاف الجديدة لدعم المنظومة الطبية بالحرم الجامعي

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، سيارة الإسعاف الحديثة التي تم تزويد الجامعة بها مؤخرًا، وذلك لتعزيز خدمات الرعاية الطبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة الأهلية المستمرة للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل الحرم الجامعي.



وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الجامعة لإنشاء منظومة متكاملة للطوارئ الطبية، تضم وحدة رعاية أولية وسيارة إسعاف متخصصة، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم الجامعي ومدينة المنصورة الجديدة.



وأوضح أن هذه السيارة سيسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، ونقلها بشكل آمن إلى وحدة الرعاية الأولية ومستشفيات الجامعة أو المراكز الطبية المتعاونة، بما يضمن سلامة كافة منتسبي الجامعة.



كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة تشمل أيضًا وحدة رعاية أولية تضم عيادات تخصصية، وصيدلية مجهزة، ويعمل بها فريق طبي متخصص.

وأكد أن الجامعة تضع صحة وسلامة الطلاب والعاملين على رأس أولوياتها، بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية مؤكدا أن وحدة الإسعاف تُعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية الجامعية وأن الجامعة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة، تواكب أعلى المعايير.



وأشار الدكتور خالد المهدى أن السيارة الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة وأجهزة الإنعاش للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم خدمات إسعاف فعالة وسريعة، بالتكامل مع وحدة الرعاية الأولية.



رافق خلال التفقد كل من الدكتورة رشا بروة، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، ومجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، الدكتور أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، الدكتور خالد المهدى مدير الخدمات الطبية بالجامعة.

