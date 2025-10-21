عدم السماح بأي تجاوزات، أبرز رسائل مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس.

 

وجاءت أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على النحو التالي:

- رفع درجات الاستعداد القصوى استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر، مع الاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقع.  
- توجيه الشكر للوزارات والمحافظات على جهودها في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ، والتأكيد على مضاعفة الجهود لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.  
- تكليف المحافظين بتقييم التجربة السابقة في انتخابات الشيوخ للاستفادة منها في انتخابات النواب المقبلة.  
- التشديد على التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات وعدم السماح بأي تجاوزات.  
- متابعة توافر السلع الأساسية يوميًا وضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.  
- التنسيق مع اتحادات الغرف والسلاسل التجارية للتوسع في المنافذ التي تبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.  

 

اجتماع مجلس المحافظين اليوم 
اجتماع مجلس المحافظين اليوم 


- تحديد قيمة الزيادات في تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار الوقود وضمان الالتزام بها.  
- مراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية استعدادًا لفصل الشتاء.  
- اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع الأمطار والسيول ومتابعة توقعات الأرصاد الجوية بشكل يومي.  
- إزالة جميع التعديات على نهر النيل ومتابعة إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات جديدة ضمن الموجة 27.  
- توجيه المحافظين بالاطلاع على تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.  
- التأكيد على أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن وتلبية مطالبه في كل محافظة.
 

الجريدة الرسمية