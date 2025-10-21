مصرع مسلحين غرقا في النيل خلال محاولتهما الفرار من الشرطة بكفر الزيات

شهدت قرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة انتشال جثتين لعناصر إجرامية من مياه نهر النيل فرع رشيد بعد مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء حملة أمنية موسعة لضبط المطلوبين جنائيًا.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الحادثة إلى إخطار تلقّاه اللواء مدير أمن الغربية من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بسقوط شخصين داخل مياه النيل بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة، أثناء محاولتهما الهرب من كمين أمني كان يستهدف ضبط مجموعة من العناصر الخطرة المتورطة في قضايا سرقات بالإكراه وترويع المواطنين.

على الفور انتقلت قوات المباحث الجنائية بقيادة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفر الزيات مدعومة بسيارتي إسعاف ووحدة من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ بقرية كفور بلشاي، حيث جرت عمليات تمشيط دقيقة استمرت لساعات وسط حالة من الترقب من الأهالي الذين تجمعوا على ضفاف النهر.

عمليات الإنقاذ والانتشال

وبعد جهود مضنية نجحت فرق الغطس في انتشال جثتي كل من “إبراهيم. ش” و“كريم. ع” وهما من العناصر الإجرامية المعروفة لدى الأجهزة الأمنية بسوابق في قضايا سرقة وسلاح ناري.

وأكدت مصادر أمنية أن العنصرين بادرا بإطلاق النار على القوات عند محاولة ضبطهما ما اضطر الشرطة للرد بالمثل، وأسفر الاشتباك عن مقتلهما وسقوطهما في مياه النيل أثناء محاولة الهرب.

تحقيقات موسعة

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، حيث جرى التحفظ عليهما لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي الذي كلفته النيابة العامة ببيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

كما قررت النيابة استدعاء عدد من شهود العيان وأفراد القوة الأمنية للاستماع إلى أقوالهم إلى جانب فحص الأسلحة التي تم ضبطها في موقع الحادث للتأكد من مطابقتها للمقذوفات المستخرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.