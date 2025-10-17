محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وغرامات فورية للمخالفين

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم جولة ميدانية مفاجئة شملت موقفي سبرباي والجلاء بمركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا لمتابعة مدى التزام السائقين بتطبيق التعرفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي وذلك عقب اعتمادها رسميًا بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية والعميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية سير العمل داخل المواقف وتابع حركة نقل الركاب واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا في جميع المواقف مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو مخالفة في الأسعار المقررة وأن أي سائق يثبت تلاعبه بالأجرة سيتعرض لغرامة فورية وإجراءات قانونية رادعة.

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تحركت فور صدور القرار بتحديث التعريفة وفق دراسة دقيقة تراعي عدالة المسافات وتكاليف التشغيل دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق مع الحفاظ على استقرار الخدمة.

وخلال جولته تحدث المحافظ مباشرة مع عدد من السائقين بالمواقف المختلفة مؤكدًا أن أي تلاعب في التعريفة أو مغالاة في الأجرة سيُقابل بإجراءات حاسمة، تشمل الغرامات الفورية وسحب خطوط السير أو الإيقاف الفوري عن العمل مشددًا على أن أجهزة الرقابة الميدانية متواجدة في كل موقع ولن تتهاون في ضبط أي مخالفة.

كما حرص اللواء أشرف الجندي على التحدث مع المواطنين داخل المواقف والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب المواطن ولن تسمح بأي استغلال تحت أي ظرف مضيفًا أن تطبيق التعريفة الجديدة يخضع لمتابعة دقيقة من جميع الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بها في كل المراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الرقابة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين إدارات المرور ومباحث التموين والوحدات المحلية لضبط المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من إعلان الأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات احتكارية أو بيع خارج المنظومة.

ووجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اللواء أحمد أنور السكرتير العام بتنفيذ متابعة ميدانية فورية على مواقف زفتى والسنطة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وإعلانها بشكل واضح داخل جميع المواقف مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولة للتلاعب أو المخالفة مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستشمل جميع المراكز لضمان التطبيق الصارم للتعريفة المعتمدة.

كما وجّه المحافظ تعليماته بتكثيف التواجد الميداني داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية مع وضع لافتات واضحة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة الجديدة إلى جانب إلزام السائقين بوضع الاستيكرات الرسمية على واجهتي السيارة لتسهيل المتابعة الشعبية والرسمية.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تطبيق التعريفة أو الامتناع عن التحميل مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومبادرة “الغربية بتتغير بيكم” وأن كل بلاغ سيتم التعامل معه فورًا وبأقصى درجات الجدية.

ويمكن للمواطنين التواصل عبر:مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتس آب:

(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)



غرفة عمليات المرور: 0403454599



غرفة عمليات المحافظة: 0403341233



إدارة المواقف: 01006966983

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار المنظومة وضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق بحسم على كل من يحاول استغلال المواطن أو التلاعب بالتعريفة.

