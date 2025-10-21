الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طمع في الفلوس والمجوهرات، نص اعترفات عاطل قتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة في التجمع

أدلى عاطل متهم بقتل فتاة أثناء ممارسة الرذيلة معها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب خلافهما حول الأجر نظير الخدمة الحرام التي تقدمها له باعترافات تفصيلية أمام  نيابة القاهرة الجديدة.  


وقال المتهم إنه عندما دخل إلى الغرفة مع الفتاة لممارسة الرزيلة شاهد لديها كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية كبيرة وأثناء ممارستهما الرزيلة طلبت منه دفع الأجرة فرفض وقال لها " مش دافع.

وأضاف المتهم أنه خطرت في ذهنه فكرة سرقتها وحاول خلع الذهب الذي تلبسه فقاومته ضربها وطعنها بسلاح أبيض ثم سرق منها مبلغ 50 ألف جنيه وعدد من المشغولات الذهبية وفر هاربا.


وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنات متفرقة، وبالتحري تبين أنها تدير شقة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وأن وراء ارتكاب الجريمة رجلا من راغبي المتعة الحرام.

وأضافت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها أثناء ممارستهما الرذيلة بسبب خلافهما حول الأجر المتفق عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

