طريقة عمل تونر طبيعي بماء النعناع لشد المسام وتنشيط البشرة

طريقة عمل تونر طبيعي بماء النعناع، تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة نضرة ومشرقة خالية من العيوب، لكن مع ضغوط الحياة اليومية وتعرض الوجه للعوامل البيئية المختلفة، تصبح العناية بالبشرة ضرورة.





ومن أهم خطوات العناية اليومية تأتي مرحلة استخدام التونر، وهي خطوة أساسية تساعد على تنظيف البشرة بعمق، وغلق المسام، واستعادة توازنها الطبيعي بعد الغسل.



وفي السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من النساء نحو استخدام المنتجات الطبيعية الخالية من الكحول والعطور الصناعية، لما لها من فوائد آمنة على البشرة وتكلفتها البسيطة.

من بين هذه الوصفات المميزة والفعّالة يبرز تونر ماء النعناع الطبيعي، الذي يجمع بين النعومة والانتعاش والقدرة على شد المسام وتنشيط البشرة.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن تونر ماء النعناع الطبيعي ليس مجرد منتج تجميلي بسيط، بل هو خطوة فعالة نحو بشرة صحية ومتوازنة، تجمع بين الجمال الطبيعي والراحة النفسية.

فبينما يشد المسام ويوازن الزيوت وينعش البشرة، يمنحك أيضًا لحظات من الهدوء بفضل رائحته العطرية المنعشة.



بإمكانك تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات متوفرة في مطبخك، لتحصلي على منتج طبيعي وآمن يناسب جميع أنواع البشرة، ويعيد إليها إشراقتها الطبيعية دون أي مواد كيميائية.

أولًا: فوائد ماء النعناع للبشرة

النعناع من الأعشاب العطرية الغنية بالعناصر المفيدة للبشرة، وله تأثير مبرد ومنعش، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في التونر اليومي. ومن أبرز فوائده:

شد المسام الواسعة:

النعناع يحتوي على خصائص قابضة طبيعية تساعد على تقليص المسام الواسعة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وتجانسًا، ويقلل من الإفرازات الدهنية الزائدة.

تنشيط الدورة الدموية:

بفضل تأثيره البارد والمنعش، يحفز النعناع تدفق الدم في الوجه، مما يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا وحيويًا.

مكافحة الحبوب والبثور:

يحتوي النعناع على مضادات للبكتيريا ومركبات مضادة للالتهابات، مما يجعله فعّالًا في تهدئة الحبوب ومنع ظهورها، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة.

تنظيف عميق للبشرة:

يساعد على إزالة الأوساخ وبقايا الزيوت والمكياج العالقة في المسام، ويعيد التوازن الطبيعي للجلد بعد استخدام الغسول.

تخفيف الانتفاخ والهالات:

بفضل تأثيره المبرّد، يهدئ ماء النعناع البشرة ويقلل من الانتفاخ تحت العينين، خاصة عند تخزينه في الثلاجة قبل الاستخدام.

محاربة الجفاف والبهتان:

النعناع يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في ترطيب البشرة وتنشيطها، وتحميها من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

ثانيًا: طريقة تحضير تونر ماء النعناع في المنزل



تونر النعناع في البيت

المكونات:

كوب من أوراق النعناع الطازجة (أو ملعقتان كبيرتان من النعناع المجفف).

كوب ونصف من الماء المفلتر أو ماء الورد.

ملعقة صغيرة من خل التفاح (اختياري للبشرة الدهنية).

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر (اختياري).

زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة لحفظ التونر.

طريقة التحضير:

غسل أوراق النعناع جيدًا:

قومي بغسل أوراق النعناع الطازجة جيدًا للتخلص من أي شوائب أو أتربة.

غلي الماء:

ضعي الماء في قدر على النار واتركيه حتى يبدأ في الغليان.

إضافة النعناع:

عند غلي الماء، أضيفي أوراق النعناع واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط حتى تستخلص الفوائد والزيوت العطرية.

التصفية:

ارفعي القدر عن النار واتركي الخليط ليبرد تمامًا، ثم صفيه باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة.

إضافة المكونات الإضافية:

بعد أن يبرد الماء تمامًا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إذا كانت بشرتك دهنية، أو بضع قطرات من زيت اللافندر للبشرة الحساسة.

التعبئة:

صبي التونر في زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة، واحفظيها في الثلاجة للحفاظ على انتعاشها لأطول فترة ممكنة (من أسبوع إلى عشرة أيام).

ثالثًا: طريقة استخدام تونر ماء النعناع

بعد تنظيف البشرة مباشرة:

استخدمي التونر بعد غسل وجهك بالغسول المناسب. رشي القليل منه على وجهك أو بلّلي به قطعة قطن وامسحي بها البشرة بلطف.

قبل وضع المكياج:

يمكن استخدامه كبرايمر طبيعي، حيث يساعد على شد المسام وتنعيم سطح الجلد مما يسهل توزيع المكياج بشكل متجانس.

بعد إزالة المكياج:

استخدميه كخطوة نهائية لإزالة أي بقايا مكياج أو زيوت متراكمة، وتهدئة البشرة بعد يوم طويل.

لإنعاش البشرة خلال اليوم:

احتفظي بزجاجة صغيرة في حقيبتك ورشي منها على وجهك عند الشعور بالإجهاد أو الحر، فهو يمنح إحساسًا فوريًا بالانتعاش والنضارة.

رابعًا: نصائح مهمة عند استخدام تونر ماء النعناع

يفضل تجربة التونر أولًا على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم وجود تحسس.

إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة جدًا، استبدلي الماء العادي بماء الورد، وتجنبي إضافة خل التفاح.

للبشرة الدهنية، يمكنك استخدام التونر مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً)، أما للبشرة الجافة فيُفضل مرة واحدة فقط.

يُحفظ في الثلاجة دائمًا للحفاظ على فعاليته ونقاوته.

استخدمي التونر خلال أسبوع إلى عشرة أيام فقط، لأن المنتجات الطبيعية لا تحتوي على مواد حافظة.

فوائد تونر النعناع

خامسًا: الفوائد الجمالية المنتظمة من استخدام التونر

عند المواظبة على استخدام تونر ماء النعناع بشكل يومي، ستلاحظين تحسنًا واضحًا في ملمس البشرة ومظهرها العام:

تصبح البشرة أكثر تماسكًا ونضارة.

يقلّ مظهر المسام الواسعة تدريجيًا.

يخفّ اللمعان الزائد في منطقة الأنف والجبين.

تستعيد البشرة توازنها الطبيعي بعد الغسل أو المكياج.

يعطي إحساسًا بالانتعاش والراحة النفسية بفضل رائحته العطرية الهادئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.