الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يسجل أرقاما مذهلة تحت قيادة جيسوس

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

يقضي نادي النصر السعودي حاليا فترة مزدهرة للغاية بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث بات الفريق قويا ومنظما على كافة المستويات.

أرقام النصر السعودي مع المدرب جورجي جيسوس 

المدرب البرتغالي جيسوس، الذي تولى قيادة العالمي مطلع الموسم الحالي، حقق أرقاما مذهلة مع النصر في 8 مباريات خاضها حتى الآن.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

-سجل النصر 30 هدفا

-حافظ على نظافة شباكه 6 مرات

-استقبل هدفين فقط في الدوري السعودي 

هذا الأداء يؤكد أن النصر مقبل على مرحلة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ بات منافسا قويا وشرسا، مما يجعله مرشحا بقوة لنيل عدد كبير من البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي.

ويملك النصر السعودي عددا من النجوم الكبار على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي نادي النصر السعودي النصر جورجى جيسوس جيسوس

مواد متعلقة

النصر يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

أجانب الهلال يقودون الفريق لاكتساح الاتفاق بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

مانشستر يونايتد يستهدف نجم القادسية السعودي

تعادل مثير بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية