النصر السعودي يسجل أرقاما مذهلة تحت قيادة جيسوس

يقضي نادي النصر السعودي حاليا فترة مزدهرة للغاية بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث بات الفريق قويا ومنظما على كافة المستويات.

أرقام النصر السعودي مع المدرب جورجي جيسوس

المدرب البرتغالي جيسوس، الذي تولى قيادة العالمي مطلع الموسم الحالي، حقق أرقاما مذهلة مع النصر في 8 مباريات خاضها حتى الآن.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

-سجل النصر 30 هدفا

-حافظ على نظافة شباكه 6 مرات

-استقبل هدفين فقط في الدوري السعودي

هذا الأداء يؤكد أن النصر مقبل على مرحلة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ بات منافسا قويا وشرسا، مما يجعله مرشحا بقوة لنيل عدد كبير من البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي.

ويملك النصر السعودي عددا من النجوم الكبار على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.