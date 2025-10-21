الرقابة على الصادرات: منصة "المصدر المعتمد" تسهل إجراءات التصدير وتدعم انسيابية التجارة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة أطلقت منصة "المصدر المعتمد" لتبسيط إجراءات التصدير، وتمكين المصدّرين من الحصول على رمز موحد يمكن استخدامه بديلًا عن شهادات المنشأ، وذلك اعتبارًا من يناير 2023، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة حركة التجارة وتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

فعاليات الملتقى الثالث للتصدير

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025”، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء، حيث أوضح النجار أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مدار الأسبوع وحتى السادسة مساءً لتسهيل الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية، بمشاركة نحو 27 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك والبنوك المصرية، التي أصبحت بدورها جزءً من منظومة العمل اليومية لدعم الصادرات.

وأشار النجار إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرًا بوابتها الإلكترونية بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) لتسهيل التواصل مع الدول الأفريقية والأسواق الناطقة بالفرنسية، إلى جانب وجودها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات إلكترونيًا.

تطوير البنية التحتية الفنية

وفي إطار تطوير البنية التحتية الفنية، كشف النجار عن خطة لافتتاح 13 معملًا جديدًا خلال عام 2025 ليصل إجمالي معامل الهيئة إلى 310 معامل، تضم أكثر من 4200 اختبار معتمد دوليًا وفقًا لمواصفة (ISO 17025) في مجالات الغذاء والصناعة والمنتجات الكيماوية.

وأضاف أن الهيئة أنشأت مؤخرًا أول مركز متخصص لاختبارات القدرة الإطفائية في الشرق الأوسط، وهو من بين ثلاثة مراكز فقط على مستوى العالم، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الخارجية، لتلبية متطلبات الأسواق الدولية في مجال اختبارات السلامة.

كما أشار إلى أن الهيئة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت وحدة خاصة بالتحول الرقمي في منظومة البصمة الكربونية، وتم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، وتعمل حاليًا على التكامل مع الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للاعتماد لتوسيع مجالات الاعتراف الدولي بشهاداتها الفنية.

وأوضح النجار أن الهيئة تمتلك حاليًا وحدة معتمدة وفقًا للمواصفة ISO 17020 في أكثر من 22 مجالًا للفحص والاختبار، تشمل معظم الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير مكتب التميز لخدمة المصدرين الذي يقدم الدعم الفني والإرشادي للمصانع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول الأسواق العالمية.

ويشارك في الملتقى أكثر من ٤٠ شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية، كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من ١٥٠٠ شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة

