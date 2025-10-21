الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة على الصادرات: منصة "المصدر المعتمد" تسهل إجراءات التصدير وتدعم انسيابية التجارة

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

 أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة أطلقت منصة "المصدر المعتمد" لتبسيط إجراءات التصدير، وتمكين المصدّرين من الحصول على رمز موحد يمكن استخدامه بديلًا عن شهادات المنشأ، وذلك اعتبارًا من يناير 2023، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة حركة التجارة وتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

 

فعاليات الملتقى الثالث للتصدير

 جاء ذلك خلال مشاركته في  فعاليات الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025”، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء، حيث أوضح النجار أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مدار الأسبوع وحتى السادسة مساءً لتسهيل الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية، بمشاركة نحو 27 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك والبنوك المصرية، التي أصبحت بدورها جزءً من منظومة العمل اليومية لدعم الصادرات.

وأشار النجار إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرًا بوابتها الإلكترونية بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) لتسهيل التواصل مع الدول الأفريقية والأسواق الناطقة بالفرنسية، إلى جانب وجودها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات إلكترونيًا.

تطوير البنية التحتية الفنية

وفي إطار تطوير البنية التحتية الفنية، كشف النجار عن خطة لافتتاح 13 معملًا جديدًا خلال عام 2025 ليصل إجمالي معامل الهيئة إلى 310 معامل، تضم أكثر من 4200 اختبار معتمد دوليًا وفقًا لمواصفة (ISO 17025) في مجالات الغذاء والصناعة والمنتجات الكيماوية.

وأضاف أن الهيئة أنشأت مؤخرًا أول مركز متخصص لاختبارات القدرة الإطفائية في الشرق الأوسط، وهو من بين ثلاثة مراكز فقط على مستوى العالم، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الخارجية، لتلبية متطلبات الأسواق الدولية في مجال اختبارات السلامة.

كما أشار إلى أن الهيئة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت وحدة خاصة بالتحول الرقمي في منظومة البصمة الكربونية، وتم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، وتعمل حاليًا على التكامل مع الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للاعتماد لتوسيع مجالات الاعتراف الدولي بشهاداتها الفنية.

وأوضح النجار أن الهيئة تمتلك حاليًا وحدة معتمدة وفقًا للمواصفة ISO 17020 في أكثر من 22 مجالًا للفحص والاختبار، تشمل معظم الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير مكتب التميز لخدمة المصدرين الذي يقدم الدعم الفني والإرشادي للمصانع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول الأسواق العالمية.

الرقابة على الصادرات: نعمل على تسهيل إجراءات التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري

الرقابة على الصادرات: إعداد معامل متطورة تتوافق مع أحدث المواصفات العالمية

ويشارك في الملتقى أكثر من ٤٠ شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية، كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من ١٥٠٠ شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافراج الجمركي المصدر المعتمد التصدير المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تطوير البنية التحتية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات وشركة خدمات الشهادات والمطابقة CoC Services

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية