الرقابة على الصادرات: نعمل على تسهيل إجراءات التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري

م.عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

 أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مشاركة الهيئة في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من معرض التصدير والتطور الصناعي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في إطار التزامها بدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

معرض التصدير والتطور الصناعي

 وأوضح النجار أن وجود جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية داخل هذا الحدث يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق مستهدفاتها في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها التطويرية الهادفة إلى تيسير الإجراءات أمام المصدّرين وتحسين كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لهم، حيث جاء ذلك خلال ملتقى التصدير الذي يعقد اليوم الثلاثاء.

 

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات وشركة خدمات الشهادات والمطابقة CoC Services

"المصدرين المصريين": مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها

رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية

 وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة على الصادرات والواردات تُعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتضطلع بدور محوري في رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز الصادرات الخضراء، وتوفير الدعم الفني للمصدّرين، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات خلال العام الجاري.

