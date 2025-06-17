بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات وشركة خدمات الشهادات والمطابقة CoC Services

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بروتوكول تعاون مع شركة خدمات الشهادات والمطابقة CoC Services.

وقام بتوقيع البرتوكول المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإسلام عثمان أحمد المدير التنفيذي لشركة CoC Services.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا التعاون يُمثّل محطة مهمة في رحلتنا نحو دعم البنية التحتية للجودة في مصر، والمساهمة في تعزيز قدرات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خدمات التفتيش والاختبار والمطابقة.



وخلال الاجتماع وتوقيع البروتوكول،تم مناقشة قضايا محورية تخص مستقبل الصناعة المصرية، على رأسها:آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) وأثرها على الصادرات المصرية إلى أوروبا وملف الانبعاثات الغازية (GHG) وضرورة مواكبة الاشتراطات البيئية العالمية لضمان الاستدامة والنفاذ للأسواق



ويعكس البروتوكول الالتزام المشترك بـ:تطوير قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا-تمكين المصدرين من خلال خدمات مطابقة موثوقة-التحول الأخضر والامتثال للمعايير البيئية الدولية

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