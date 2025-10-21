الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتظام حركة القطارات على أرصفة محطة مصر برمسيس

قطار
قطار
أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديد انتظام حركة القطارات على أرصفة محطة مصر برمسيس. 

انتظام حركة القطارات بمحطة مصر 

ونفى المصدر صحة وجود أي مشاكل بالتشغيل وأن الهيئة تتابع حركة تشغيل على مدار الساعة وكافة القطارات تتحرك وفقا للجداول المعلنة.

وزير النقل يتابع انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية

على صعيد آخر، شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على كافة مستخدمي القطارات الالتزام بتعليمات التشغيل ولوائح الهيئة حتى لا يتعرضون للغرامة.

وفي سياق متصل تابع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حركة نقل الركاب بقطارات السكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.   

وطالب الوزير بضرورة اتباع تعليمات التشغيل وتطبيقها بما يعود بالنفع على الجميع.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

من جانبه، تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

