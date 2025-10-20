الإثنين 20 أكتوبر 2025
حفاظًا على الأرواح..

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

المزلقانات
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة الامتناع عن إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة تُشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين وسلامة حركة القطارات.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن المعابر غير القانونية تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث، وتُعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المعابر العشوائية وتكثيف حملات التوعية بخطورتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام المعابر الشرعية المخصصة لعبور المشاة والمركبات، حرصًا على سلامتهم، مؤكدة أن سلامة المواطن على رأس أولوياتها.

