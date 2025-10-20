النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

حفاظًا على الأرواح..

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة الامتناع عن إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة تُشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين وسلامة حركة القطارات.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن المعابر غير القانونية تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث، وتُعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المعابر العشوائية وتكثيف حملات التوعية بخطورتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام المعابر الشرعية المخصصة لعبور المشاة والمركبات، حرصًا على سلامتهم، مؤكدة أن سلامة المواطن على رأس أولوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.