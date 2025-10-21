"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

التبرع لإعمار غزة، هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب، موجهًا رسالة قوية له بشأن حديثه الذي خاطب فيه المصريين وألزمهم بالتبرع لإعمار غزة، قائلًا: "التبرع لغزة مش بمزاجك دي في رقبتك ليوم الدين".

رسالة علاء مبارك لعمرو أديب من أجل التبرع لغزة

ورد علاء مبارك على عمر أديب، قائلًا: "طب ما تتبرع أنت"، موضحًا عدم وجود ضمان لعدم تكرار عملية تدمير غزة مرة أخرى، حيث يقوم العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحية وهدم المباني والمنازل وقتل المدنيين.

وأكد علاء مبارك أن سيناريو تدمير غزة من قبل العدو، ردا على عمليات المقاومة "سيناريو شاهدناه أكثر من مرة"، مطالبًا قيادات حماس، الذين يملكون ثروات ضخمة، وأغنياء ورجال أعمال فلسطينيين بالتبرع من أموالهم التى جموعها على مدار سنوات، ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة.

وعلق علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، ردا على إلزام عمرو أديب المصريين للتبرع لـ إعمار غزة: "حلوةً حكاية التبرع لغزة.. مش بمزاجك، دي في رقبتك ليوم الدين! طيب ما تتبرع أنت بمزاجك.. غزة وأهلها على رؤوسنا، لكن أين الضمان أن ما حدث من قبل لن يتكرر من عمليات قامت بها حماس يرد عليها العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحتية وهدم المبانى والمنازل وقتل المدنيين، فتطلب حماس سرعة جمع الأموال لإعادة إعمار القطاع!".

سيناريو تدمير غزة يتكرر

وعن عمليات العدو بتدمير غزة بشكل متكرر، قال علاء مبارك: "سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات، فكم من المليارات جمعتها حماس، وتم إهدارها بحجة إعادة إعمار غزة؟!".

وقدم علاء مبارك اقتراحا جديدا لإعادة إعمار غزة، فقال: "فلماذا لا تبدأ هذه المرة قيادات حماس الذين يملكون ثروات ضخمة وأغنياء ورجال أعمال فلسطينيين بالتبرع من أموالهم التى جمعوها على مدار سنوات لإعادة إعمار القطاع ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة"؟!.

وأوضح علاء مبارك: "لكن في الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ووجود حالات كثيرة في مصر تحتاج لمساعدات، فيجب أن تكون التبرعات والمساعدات المصرية لمصر، وأن تكون الأولوية في العطاء للمحتاجين من أهلنا داخل البلد".

عمرو أديب يلزم المصريين بالتبرع لغزة ويثير الجدل

وكان الإعلامي عمرو أديب قد ألزم المصريين بالتبرع لإعادة إعمار غزة، من خلال برنامجه "الحكاية"، فقال: "هذه هي الظروف، مش بمزاجك، يجب أن تساند غزة، وتعمل على إعمارها وتجمع التبرعات سياسيًّا وطنيًّا وإسلاميًّا وإنسانيًّا ومصريًّا؛ لأن غزة في رقبتك إلى يوم الدين".



وأثار عمرو أديب الجدل عندما خاطب المصريين، قائلًا: "يا جماعة، قطاع غزة ده كان مصري، عندما كنا نذهب إلى غزة كانت البضائع كلها من مصر، والبنزين الذي كان يُهرب في جراكن على الحدود مصري، والأكل مصري، وأغلب العائلات هناك عندها امتداد مصري".

وتابع عمرو حديثه المثير، فقال: "لو على الفلوس، تأثيرك في المنطقة بيجيب فلوس، العالم كله يرى أنه يجب مساندتك، لكن أنت لا ترى هذا الأمر، ومصر لا تفعله لأجل المال، مصر تقوم به لأنه دورها التاريخي".

أثار رد علاء مبارك على عمرو أديب جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا أديب بالتبرع براتب شهر له قبل إلزام المصريين بالتبرع، وعبروا عن استيائهم من الطريقة التي خاطب بها أديب المصريين.

