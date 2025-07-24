حزب الاتحاد: دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يعكس التزام مصر بدورها القومي والتاريخي

أشاد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بالجهود المصرية المتواصلة لـدعم الشعب الفلسطيني، والتي تجسدت في دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري "زكيم" و"كرم أبو سالم"، شملت الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستعداد لإدخال 180 شاحنة إضافية خلال الساعات المقبلة.

وأكد الحزب في بيان رسمي، اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتُجسد مواقفها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من مآسٍ إنسانية واعتداءات غاشمة ومجاعة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.



تحركات مصر ركيزة أساسية لحماية المدنيين الفلسطينيين

وأشار الحزب إلى أن تحركات مصر، سواء عبر تسهيل دخول المساعدات أو من خلال جهودها الدبلوماسية مع الأطراف الدولية، تمثل ركيزة أساسية لـ حماية المدنيين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من مجاعة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

وثمّن حزب الاتحاد الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري ورفع درجة استعداده، في مشهد يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

الدعوة إلى تحرك دولي جاد وعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى تحرك دولي جاد وعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة، والتمسك بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

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