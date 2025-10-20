امتدحت قرارات نتنياهو، علاء مبارك يهاجم الفائزة بنوبل للسلام: شيء مقزز والجائزة مُسيسة

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الفنزويلية الحاصة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، بعد الاتصال الذي أجرته مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، والذي أشادت فيه بقرارات نتنياهو خلال حرب غزة.

علاء مبارك ينتقد ماريا ماتشادو ويصف نوبل للسلام بالمسيسة

أما وصف الفنزويلية لـقرارات نتنياهو في الحرب على غزة بـ"الحاسمة والشجاعة"، فقد انتقده علاء مبارك ووصفه بأنه "شيء مقزز"، وخاصة أن نتنياهو متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد علاء مبارك أن جائزة نوبل للسلام أصبحت مسيسة، بعد اقحام السياسة فيها، ووصف جائزة نوبل بأنها "فقدت الكثير من مصداقيتها وأهميتها".



وقال علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، عن اتصال وإشادة ماريا كورينا ماتشادو برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وإشادتها بقرارت الحرب على غزة: "شيء مقزز الحقيقة أن تشيد الحاصلة على جائزة "نوبل للسلام" ماريا كورينا بقرارات نتنياهو خلال حرب غزة والمتهم من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "خلال العمليات العسكرية داخل قطاع غزة!!".



وعن جائزة نوبل للسلام، قال علاء مبارك: "اقتحام السياسة لجائزة نوبل جعلتها جائزة مسيسة تخدم السياسة ففقدت الكثير من أهميتها ومصداقيتها".

ماريا ماتشادو تدعم قرارات نتنياهو بشأن الحرب على غزة

الجدير بالذكر أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد، الجمعة الماضية، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، هاتفت نتنياهو، وعبرت فيه عن دعمها للاحتلال.

ماريا ماتشادو تشيد بقرارات نتنياهو، فيتو

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له: "إن ماتشادو رحبت بعودة الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعبرت عن تقديرها لجهود الاحتلال ضد إيران، واصفة إيران بأنها تشكل تهديدًا لكلا البلدين".

يذكر أن الفنزويلية ماريا تسعى، منذ فترة طويلة، إلى توثيق علاقاتها مع المسئولين في الاحتلال إسرائيل ونتنياهو، لتصنع من نفسها شخص يقع على النقيض من الحكومة الفنزويلية الحالية، برئاسة نيكولاس مادورو، لما لديه من علاقات سيئة مع أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، حيث يقيم علاقات مع إيران وخصوم آخرين لإسرائيل.

وكانت ماريا ماتشادو قد تعهدت، في السابق، بنقل سفارة فنزويلا في إسرائيل إلى القدس، إذا وصلت حركتها إلى السلطة، في شكل واضح لمغازلة الاحتلال الإسرائيلي، لكسب تأييده وتأييد الأمريكان لدعمها في الفوز برئاسة فنزويلا، حيث طرحت نفسها البديل لرئيس فنزويلا الحالي نيكولاس مادورو، ولتلتحق بذلك بزعماء آخرين من أمريكا اللاتينية اتخذوا مواقف مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، ومنهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو.



